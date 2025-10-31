ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола се блъсна в скат край Неделино, шофьорът е загинал

Валентин Хаджиев

Пристигналият на място екип на "Спешна помощ" е установил, че 59-годишният шофьор е починал. Снимка: Снимка: Архив

59-годишен мъж от Кърджали загина на място, след като се обърна с колата, която шофирал на пътя Неделино - Ардино. Мъжът е шофьор във фирма за авточасти. Шофирал е в посока към Неделино, когато някъде след Айвазови колиби губи контрол над колата и тя се удря в скат и се преобръща на таван. Преминаващи, сред които и кмета на Неделино Боян Кехайов са опитали да му дадат първа помощ и дали сигнал на тел. 112. Пристигналият на място екип на "Спешна помощ" е установил, че И.Г.М. е починал. В момента се извършва оглед на местопроизшествието.

Най-вероятната причина според запознати със случая е инфаркт. Няма други пострадали при инцидента, каза Боян Кехайов. Тялото ще бъде откарано за аутопсия в МБАЛ - Кърджали.

Това е втори случай на загинал на пътя в Смолянска област в рамките на един час. Преди минути мотоциклетист загина при катастрофа до чепеларското село Хвойна.

