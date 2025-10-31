ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шести пореден маймунски бюджет

Съветници спряха строеж на 200 апартамента до парк в Благоевград

Общинският съвет в Благоевград осуети намерение на фирма, свързана с бившия кмет Атанас Камбитов да построи жилищен комплекс с 200 апартамента над града на метри от парк "Ловен дом". Частният имот с площ от 8,6 дка вече е с променен статут след гласувана промяна в Общия устройствен план и стана част от парк „Ловен дом".

Искането бе на кмета Методи Байкушев, който се позова на интереса на гражданите в района да не се строят жилищни сгради, а да остане като място за отдих на благоевградчани, част от зелената система на града. Такова решение било взето от Общинския съвет още през 1935 г.

26 съветници казаха "да" на промяната в Общия устройствен план, с което се блокираха инвестиционните намерения на фирмата, близка до бившия кмет Камбитов и съпругата му.   Двама съветници бяха против, а 8 се въздържаха. 

На сесията присъстваха много граждани, за да следят важния за града казус. 

Общината заведе и дело в съда с искане да се обявят за нищожни няколко издадени документи и договори за продажба на терена от 2000 г. досега.

