Защо Черно море е най-големият консерватор и как изглежда потънал древен кораб? Изложба в Бургас дава отговорите

Защо наричат Черно море най-големият консерватор – каквото потъне, остава вовеки и имало ли е вулкан край Бургас?

Как са изглеждали корабите хилядолетия назад и винаги море ли е било Черно море?

На тези и още много любопитни въпроси отговор дава уникална изложба за Черно море, подредена в Природонаучния музей в Бургас.

Експозицията се откри на днешния Международен ден на Черно море. Изложбата включва седем табла с малко познати и супер интересни факти за морето и крайбрежието, представени чрез научни данни, фотографии и визуализации.

Според нейния автор д-р Иван Тегленчев тя представлява колекция от факти, свързани с характера на Черно море – от самото му създаване, през геологията, подводния резерв, биоразнообразието. Засегната е и темата за замърсяването на Черно море, както и темата за т.н. аноксия – липса на кислород и наличието на сероводород на дълбочина от 150 мера до самото дъно. И съответно липсата на живот под 150 метра, което прави Черно море уникално и най-големия воден басейн в света, в който липсва живот на такава дълбочина.

„Единственият организъм, който обитава тези слоеве, е една бактерия. Нищо друго не вирее, дъното на Черно море е като консерватор, затова каквото потъне, остава там вовеки", казва Иван Тегленчев и не пропуска да отбележи, че изложбата е дело на екипната работа на музейните експерти.

Точно на един такъв древен кораб, потънал на дъното в акваторията на България и останал непокътнат, е изработен макет, който също е част от изложбата. Дървеният кораб е хилядолетен, но изглежда че е потънал преди не повече от 100 г. Атрактивният макет е изработен майсторски от Светлан Иванов, уредник в музея.

Посетителите на изложбата ще научат още интересни данни за наличието на палеовулкан, съществувал преди 66 милиона години по времето на последните динозаври. Той се е намирал на юг от Бургас и е бил огромен – кратерът му е бил от Созопол до Приморска.

Част от този кратер изгражда днешната местност Росен и Атия, където има мини и много полезни изкопаем. И това е вследствие на факта, че някога там е имало вулкан, казва авторът на изложбата. Във витрини са подредени различни видове скали от различни части на морското дъно.

Сред най-интересните са т.н. „вулкански бомби" – нещо като каменни гюлета, големи колкото една шепа, намерени в района на Росен. Те се изхвърлят при изригване на вулкан и са доказателство, че точно около Росен действително е имало такъв.

За да добием още по-ясна представа за дъното на Черно море от музея са изработили карта под формата на 3 D модел, която показва топографски къде е дълбоката част, къде е плитката. Посетителят вижда как Черно море до преди около 10 000 години е било сладководно езеро. На тази карта ясно се вижда къде е било суша, там е имало селища на първите хора , обитавали Европа – първите европейци. И днес ако се разхождаме по плажа можем да намерим останки от този древен свят. Представили сме и образци от тиня, както и снимки под формата на научни данни – всички видове дъна са обяснени по общ начин, казва д-р Тегленчев.

А на малък екран се представя визуализация на промяната на континентите от както съществува Земята. В края на видеото може да се види визуализация на самото Черно море – как Европа до преди 60 млн. години всъщност е била половината под вода. Тук е било архипелаг по времето на динозаврите. Черно море през годините ту е било езеро, ту море. Днес е море, но някой ден вероятно пак ще се превърне в езеро, казват от музея. С изложбата, в която има и кадри на различни морски обитатели, снимани от Галин Комитов.

С уникалната изложба рриродонаучният музей отправя послание за необходимостта от опазването на Черно море - едно от най-уязвимите в света.