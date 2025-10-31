"Отличниците на България " всеки ден се изправят пред страха със знания и любопитство, защото искат да променят света (Видео)

Непримирими, с каузи и въоръжение със знания. Такива са 50 нови отличници, които влязоха в клуба на "24" часа" в навечерието на Деня на будителите

Вие сте хората, които могат да прекроят света, а не просто да имате постижения, каза образователният министър Красимир Вълчев

Скачайте в дълбокото и не позволявайте някой да ви каже, че не можете, каза пък влогърът Крис Захариев

Бизнесът: Вие сте двигател на промените, може да сте лидери на мнение и да бъдат инфлуенсъри в науката. Чакаме ви на работа при нас!

Университетите: Останете у нас, за да променяте! Децата ни имат нужда от учители като вас

"Отличниците на България" задават нов тренд - да останат да се изправят срещу страховете си, за да постигат мечтите си и да променят не само страната си, но и света. Тази година 50 умни и талантливи деца получиха наградите си във виртуална класна стая и специално създадено интерактивно 3D шоу. Те са създадени от домакините на церемонията - MINA София - най-новото пространство на имерсивно изкуство.

Те влязоха в клуба на Отличниците, които вече разказа за над 300 деца. Получиха и специален съвет от Крис Захариев е влогър, инфлуенсър, автор на видеоклипове, създател на документални филми, режисьор, млад, талантлив и вечно зает. Страхът в нашето поколение е нещо, с което всички се сблъскваме в училище или на работното място. Ако човек ме гледа отстрани може би си казва, че правя смели крачки, но истината е, че аз също много често се страхувам. Научих се да не чакам страха да отмине, а да действам, въпреки него, да го погледна в очите и да му кажа: "Мръдни се, имам имам работа за вършене. Имам имам мечти, които да следвам", обърна се Крис към учениците.

Никола Николов, Ванеса Калинкова, Михаил Бошов и Ванимира Неделчева. Калина Иванова, Аглая Анави, Павел Василев и Сирма Караджова. Това е българският отбор по лингвистика, който тази година спечели два златни, два сребърни, два бронзови медала и две грамоти от световното първенство по лингвистика. Тяхната награда връчи министърът на образованието Красимир Вълчев.

Желая ви през целия ви живот да бъдете с нагласата, че може да сте хората, които прекроят света, а не просто хора, които имат някакво постижение. Това е един от най-важните духовни избори, който всеки един от нас трябва да направи - не просто да имаме, а да променяме, обърна се към тях министърът.

Винаги е приятно, когато се върнеш в България и видиш, че има хора, които следят постиженията ти, признават и популяризират усилията, които българските деца полагат и успехите, които постигат. И аз лично, и целият отбор сме благодарни на нашите ръководители. Ние положихме много усилия, но те също - ако не и повече от нас. Благодарни сме и на родителите си, защото те са хората, които ни подкрепят на първо място. Когато сме още в ученическа възраст, финансовата помощ идва най-вече от семейството, но цялостната им подкрепа е незаменима. Също и на учителите ни в училище. Те са нашите будители, които запалват искрата у нас. След това ние разрастваме искрата в пространството, за да се превърне в онзи пламък на удовлетвореност и гордост. Достигаме до ръководителите на националните отбори и продължаваме с огъня в сърцето си", заяви Ванеса Калинкова от името на отбора.

Имам различни интереси. Води ме желанието да се развивам и в друга сфера. Разбира се, никога не искам да остана извън лингвистиката. Тя винаги ще е много голяма част от мен, но искам да помагам на хората. Всъщност искам да бъда с тях по пътя им да намерят най-ценното в живота им, което е здравето, разказва Сирма, която вече е студент в първи курс в Медицинския университет в София, специалност "Медицина".

Николай Костадинов е носител на сребърен медал от Международната олимпиада по география. Неговата награда връчи Невена Борисова, директор одиторски консултантски услуги в "ДПМ Металс".

За мен е удоволствие да съм тук. Мечтая да бъда полезен на обществото и да решавам казусите на съвремието особено за климатичните промени и устойчиво развитие. Хареса ми посланието за това как човек трябва да се отнася към страха и винаги да въпреки него. Това е пряко свързано с това човек да бъде непримирим. Гражданската непримиримост е много важна. Човек трябва да има принципи, да не се примирява лесно в ежедневието и пред важните проблеми и казуси в държавата, да се стреми винаги да показва правилния път и гледна точка, каза Николай.

Николай Костадинов ни впечатли изключително много с неговите постижения и думите, които каза преди малко. Бъди непримирим, бори се за това, в което вярваш. Вярваме, че ще постигнеш още много, пожела му Невена Борисова.

Йоана Йорданова, Катерина Гетова, Цветелина Цонкова и Мартин Андреев, които спечелиха първите места в европейското състезание по ядрена физика, а Дамян Иванов пък е носител на златен медал от международната олимпиада по химия. Тяхната награда връчи Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин" ООД.

Благодаря на всички за това признание и за наградата, както и на нашите учители и ръководители, които ни помагаха през целия път от името на целия отбор. Искам да ви кажа, че колкото и малки хора да се чувствате - трябва да мечтаете голямо, защото мечтите са, за да се сбъдват и върховете са, за да се покоряват, каза Йоана.

Първо искам да благодаря на" 24 часа" и на всички гости, които са днес тук, за да отпразнуват този хубав повод и празник, който е утре. А искам да поздравя всички останали отличници на България, както и всички наши ръководители, тъй като със сигурност без тях няма как да сме тук. И искам да пожелая на всички да продължаваме да се развиваме така за благото на България, каза Дамян.

В този випуск на „Отличниците на България" участват предимно младежи, спечелили международни състезания и олимпиади. Пожелавам им да продължат своето образование, да сбъднат мечтите си и да покажат, че образованите хора могат променят света и да го направят по-сигурен, по-добър, по-зелен и по-дигитализиран. Пожелавам им да бъдат двигател на промени, да са лидери на мнение и да бъдат инфлуенсъри в науката. Катерина, Йоана, Цветелина и Мартин - вие показахте, че ядрената физика може да бъде популяризирана по интересен и достъпен начин. Вярвам, че ще реализирате идеите си с иновативни проекти. Дамян – ти смяташ, че химията може да допринесе за доброто на човечеството. Вярвам, че ще реализираш свой проект в тази област и ще докажеш, че това е възможно. Пожелавам ви да се наредите сред успешните световни учени! Каня ви в Елаците-Мед, за да ви покажем един от най-модерните и дигитализирани рудници и как се грижим за природата - как управляваме водите и как рекултивираме почвите. Да ви покажем предприятие, в което науката се реализира на практика, каза Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин" ООД.

Задачи по физика, химия и биология, свързани с водите на Хърватия, донесоха сребърен медал от Европейската олимпиада по експериментални науки през 2025 г. на трима ученици от три различни места в България - Раян Камаринчев, Теодор Кусев и Мелих Осман. Виктория Георгиева и Марина Петрова са от красивите умове на Свищов. Наградите им връчи заместник-ректорът по учебната дейност на Техническия университет проф. Милена Лазарова.

Поздравявам от все сърце всички отличници, които днес са тук и са заслужили да са в клуба на "отличниците", както и техните будители - ръководителите, които безспорно са допринесли за това те да получат наградите, заради които днес са поканени тук. Бъдете безстрашни, търсещи и преследващи мечтите си. Нашият университет и всички други в България ви очакваме, за да станете още по-добри и известни в световен мащаб, но тук, в България, каза проф. Милена Лазарова.

Благодаря на всички, които са тук, за да отпразнуваме 1 ноември - Денят на будителите, на действащите хора. Всички тук с нашите цели и умения сме постигнали нещо, не сме стояли на едно място. Решили сме да използваме наученото в олимпиади, проекти, експерименти и изследвания и така сме постигнали нещо за благото на всички, което е важно и трябва да се отпразнува, каза Теодор Кусев.

Лориан Янкова, Радослав Емануилов, Даниел Караманов и Иван Гогов се върнаха с две купи и осем медала от 25-ото издание на международното състезание Primary Mathematics World Contest. Математиката е страстта и на десетокласничката от Несебър Мая Минкова, редовен член на българския отбор. Техните награди им връчи проф. Мая Стоянова, декан на Факултета по математика и информатика.

Много благодаря на "24 часа", че сме част от това събитие. А също радвам се, че ни беше даден тази възможността да се яви на това състезание, състезание, такъв мащаб и да покажем наистина какво можем. За в бъдеще ще се радвам да продължавам да представям България с различни успехи по целия свят, каза Лориан.

Честит предстоящ празник на будителите и това, което искам да пожелая на младите хора е да не страхуват. Самият факт, че сте тук показва, че сте смели. Така че продължавайте да дерзаете, продължавайте да черпите с шепи от вашите ръководители и учители и постигате все още повече и повече нагоре своите мечти. А това, което ние искаме да си пожелаем е не просто да останете в България, а да станете нашите нови учители, защото е изключително важно в момента да се покрие тази несигурност, която има в училищата. Изключително е важно да идват млади, кадърни, искащи, можещи хора, които да до постигнат не просто личните си успехи, а да предадат своите успехи на новите поколения и в частност да дойдат в Софийския университет и във факултета по математика и информатика, където да станат и нашите заместници като учени и преподаватели на академично ниво. Честит предстоящ празник още веднъж. Бъдете здрави и успешни. Благодаря ви, каза проф. Мая Стоянова, декан на Факултета по математика и информатика.

Първият заместник-главен редактор на "24 часа" Юри Велев връчи наградите на Лидия Велкова, Боряна Антикова, Силвия Александрова, Ивая Бойчева, Божана Ноева и Йоан Любенов от Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" в София, които спечелиха първо място на Шестото европейско състезание по право за ученици, решавайки дело за монарх, обвинен във военни престъпления.

"Поздравявам всички наши връстници, постигнали невероятни успехи. Продължавайте да мечтаете, не се страхувайте и все нагоре!", благодари Божана Ноева.

Илия Ников от Горна Оряховица е уверен, че след десет години ще е астронавт на Марс. Той има бронз от Международната олимпиада по физика в Париж, а ученето комбинира с отглеждането на собствен пчелин. Наградата му връчи Ана-Мария Томова - ивент мениджър на Мина-София, които са нашите добри домакини.

Засега целта ми на Земята е завърша бакалавър в Софийския университет. Вече завърших училище и олимпиадите са далече от мен, но желанието не е умряло и се надявам, ако мога, да подготвям следващите национали на България по физика. Ако някой ваш познат има интерес, да се свърже с мен. Пчелинът ми е в родното ми място във Великотърновско. Правя го, защото пчелите са важни за нас и съм израснал с тях. Искам да стигна до Марс, но и да стигна пак до земята и там, откъдето всичко тръгва. Много искам да благодаря на вестник "24 часа", защото подобни инициативи ни карат да да осъзнаем, че не правим нещата само за себе си, а правим за цялата страна България. Представяме се на международно ниво под българското знаме и би било много егоистично, ако в един момент се самозабравим и почнем да си мислим, че успехът е само наш. Всъщност го правим в голяма степен заради страната ни, каза Илия Ников.

24 май и 1 ноември са едни от най-хубавите празници. Искам да напомня на всички, че не трябва никога да забравяме, че с образование, култура и спорт можем да постигаме също толкова, колкото и с политика, защото те са много силни оръжия, каза Ана-Мария Томова.

Кристиан Петров, който със знанията си не само спечели бронзов медал от 21-ата международната олимпиада по география, но помогна и на Тайланд така да управлява туристическите тълпи, че да опази находищата на лотоси. А един уникален отбор от 12 деца измислиха как да правят кисело мляко в Космоса. Това са Елица Павлова, Жасмин Цветкова, Ема Несторова, Елица Карагеоргиева, Белослава Соколова, Елена Кирова, Ирина Денчева, Дамян Дамянов, Георги Бишков, Ирена Шевкенова, Мария Чолакова и Марина Ашихмина. Тяхната награда бе връчена от Велина Георгиева - мениджър комуникации събития на Аурубис България.

Поздравления за вашите успехи. Продължавайте да мечтаете и да правите това, което с огромно желание и мотивация постигате. Посланието ми, което използвахме за нашия проект е, през трудностите към звездите. Нека да няма граници за вашето въображение, каза Мария Чолакова.

Скъпи деца, вдъхновяващи млади хора, продължавайте да мечтаете и се учете от всички предизвикателства по пътя. Вярата на вашите родители ще ви направи смели млади хора. Вече ни предадохте урок по екипна работа. Тя винаги се отплаща. В Аурубис България вярваме, че бъдещето е устойчиво. Този дух на бъдещето го виждаме във вас. Гордеем се с вас и ви благодарим, каза Велина Георгиева.

Венелина Гочева, издател на „24 часа" отличи Тереза Стоянова, която представи страната ни на световната купа за дебати в университета Йейл. И е готова да дебатира дори срещу изкуствения интелект.

Крис беше много прав в две неща - трябва да сте смели и любопитни. Ако не бяхме смели, нямаше да оцелеем 35 г. Ние не сме просто вестник. В момента "24 часа" е най-големият портал на български новини. В "24 часа" има много любопитни хора като Мила, като Виктор. Догодина навършваме 35 г. и искаме да поканим всички вас в нашите проекти. Част от вас са наши партньори през годините, които ни вярват, че сме ефективни и правим смислени неща. "Лекарите, на които вярваме", "Отличниците на България", "Рейтингът на българските университети", "Достойните българи". С тях искаме да опровергаем нашия малък Иванчо. Малкият Иванчо е един от символите на "24 часа". Има един много хубав негов виц: "Българинът може всичко, стига да му се забрани". Ние искаме да покажем, че българинът може всичко, когато е добре образован, когато може да работи заедно, когато може да се усмихва и когато мислят умни хора, млади хора като вас. Останете любопитни и смели.

А догодина е съвсем скоро, след няколко месеца ще се съберем заедно, защото следващата цел може да бъде да станем най-добрите на Балканите. Постижим е във всичко - в образование, в икономика. Това, което ние искаме да направим тук в България, е да станем малко по-добри. И вие можете помогнете с това, защото виждам тези прекрасно готини физиономии, които всъщност показват, че българите не сме едни намръщени хора, които не можем да кажем - добър ден, не можем да се извиним, когато сгрешим, не можем да кажем на някого, че е успешен. Вие сте успешни! Това е деветият ни випуск, все повече от тези випуски остават в България. Не заминават, а остават в България. Останете и вие, за да се видим следващата година и в следващите поне 100. При няколко месеца рискувахме и влязохме в TikTok. Едно 21-годишно момче - Бобо показа, че за няколко месеца можем да имаме милиони гледания. И ние имаме отличници в отбора на "24 часа" Найден Тодоров е първият носител на наградата "Вера Маринова" за спорт на журналистика.

Благодаря първо на "24 часа" за отличието. Благодаря на моите ръководители, учители, родители. Пожелавам на всички в тази зала да прославяме България все повече и повече. Още много покорени върхове и само напред и нагоре. Честит празник утре. Благодаря ви много, каза Тереза.

Мартин Атанасов, ученикът, който сам свърши работата на огромните чиновнически апарати на МВР и АПИ и създаде карта на опасните пътища на България като ползва статистиката за катастрофите. Инициативата му "Черна карта" показа колко е важно за всички ни да има хора, които мислят и имат желание да довършват нещата, с които са се захванали.

Много благодаря за отличието и цялото издание на "24 часа". Категорично трябва да се разгранича от всички отличници, защото може би съм единствения в историята, който не е попаднал тук заради успех на олимпиада и състезание за наука. Всички безсънни нощи, които отличниците са прекарали, благодарение на които те са постигнали успехите си са достойни за уважение. Браво на ръководителите им. Моят проект всъщност е един много простичък пример какво могат младите хора, когато са мотивирани, използват новите технологии по правилен начин и вкарат креативност, за да решават проблеми. Много се радвам за това че инициативата ще прерасне в отличаване на тези отличници на България в овластяването и в търсене тяхното мнението затова как трябва да се развива нашата страна и в каква посока да вървим. От години наблюдавам, че има една много голяма дъвка, че младите са бъдещето, но те са и настоящето. Младите са тук и постигат успехи на международно ниво и прославят държавата. Така че на тези хора хора трябва да им се даде думата и заедно да покажем, че може да изградим държава и среда за пример и да я оставим за тези след нас.