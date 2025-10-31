Николай Денков: Борисов кара синдикални лидери да ме атакуват с лъжи, за да им отпусне пари

Обвинение към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че кара синдикални лидери да лъжат, за да получат пари от бюджета, отправи депутатът от "Продължаваме промяната" Николай Денков.

"На празника на тиквите някой е решил да се метне на темата образование.

Последният човек, който може да коментира тази тема е основният отговорен за съсипването на образователната система в България през последните 15 години. Девизът му "Аз съм прост и вие сте прости - затова се разбираме" казва всичко!

Имам предвид точно Бойко Борисов, който говори за иновации, докато целува икони и кара синдикални лидери да се излагат като ме атакуват политически. Разбира се – с лъжи, защото с истината няма как се да постигне целта му.

Явно това е условието, за да се отпуснат средства от бюджета за образование и наука през следващата година.

Лъжите няма да ги коментирам, те издишат от само себе си.

Целта тук е да се отклони вниманието от истинските проблеми в образованието. Всички - родители, преподаватели, ученици, много добре разбират какво се случва – и тревогите им основателно растат. Защото има реални проблеми, които точно ГЕРБ системно отказваха да решават, а от една година насам създават и нови. За всички многократно сме предупреждавали и сме давали реални решения.

Това е важната тема. И тя не се решава с театрални трикове", коментира Денков.

Повод за думите му стана среща на Бойко Борисов с министъра на образованието Красимир Вълчев и синдикални лидери рано тази сутрин. Разговорът бе излъчван на фейсбук страницата на Борисов.

"Нали знаете, че общото събрание на Софийския университет с ругатни го изгониха от събранието Денков", се чува да казва по време на срещата представител на Националния браншов синдикат "Наука и образование".