На Архангелова задушница се прекланяме пред загиналите български воини

Заупокойна панихида за Архангелова (мъжка) задушница ще бъде отслужена утре, 1 ноември, от 09.00 ч. в района на Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. С военен ритуал, изпълнен от Националната гвардейска част, ще бъде отдадена почит пред паметта на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

На ритуала ще присъстват министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на ръководството на Министерството на отбраната, висши офицери от въоръжените сили, членове на военнопатриотичните съюзи.

В цялата страна ще бъдат проведени ритуали за Архангелова задушница от представителни военни подразделения от военните формирования. Ще участват военнослужещи от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка и курсанти от Националния военен университет „Васил Левски". Ще бъдат поднесени венци и цветя и ще бъдат отдадени воински почести в памет на загиналите.

За поредна година Архангелова задушница ще бъде отбелязана и на български военни гробища и паметни места зад граница. В Република Северна Македония днес, 31 октомври, и утре, 1 ноември, българска делегация, ръководена от заместник-министъра на отбраната Радостин Илиев, ще почете паметта на загиналите и погребани там български военнослужещи.

Военен ритуал и заупокойна панихида ще се състоят на Международното военно гробище „Мирча чел Бътрън" край село Мирча вода, окръг Констанца в Румъния, за трета поредна година, по инициатива на Министерството на отбраната и със съдействието на Посолството на Република България в Букурещ.