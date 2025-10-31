ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близки на тежко пострадалия моторист от Стамболийски набират средства за лечението му

Петър Терзиев пострада тежко при катастрофа с мотор неделя на "Пещерско шосе" в Пловдив.

Открита е банкова сметка, а до дни ще бъдат поставени и дарителски кутии в магазини в града

Семейството на тежко пострадалия моторист Петър Терзийски от Стамболийски, който катастрофира в неделя на "Пещерско шосе", набира средства за лечението му. Вече е открита банкова сметка, а до дни ще бъдат поставени и дарителски кутии в търговски обекти в град Стамболийски.

"Състоянието на Пепи към момента е тежко. Има травми по цялото тяло и последствия за цял живот. Направени са животоспасяваща и други операции и сега предстои да бъдат направени още ортопедични интервенции. Лечението и възстановяването му ще бъдат продължителни", казва сестра му във фейсбук пост.

Тя апелира всеки, който може, да помогне. "Днес се обръщам с молба към вас, която никога не съм си и представяла, че ще напиша. Ще ни бъдат необходими много средства занапред. Открита е банкова сметка с дарителска цел", пише още тя.

IBAN: BG26 BPBI 8898 1031 6212 03

BIC: BPBIBGSF

Титуляр: Цветанка Гошева Терзиева

Банка: Postbank

Основание за плащане: Дарение за лечението и възстановяването на Петър Гошев Терзиев.
С одобрението на ръководството на Община Стамболийски до два дни ще бъдат поставени кутии за дарение на касите в търговски обекти в града и в сградата на градската управа.

