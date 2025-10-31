Експерти: Колата, в която се возил 18-годишният Спас от Пловдив, можела да спре преди катастрофата

Другият автомобил се движил прекалено бързо - с 94 км/ч. и практически нямал време да реагира, обясни вещото лице Стефан Мутавчиев

Автомобилът на младия шофьор Алекс Кючуков от Пловдив е можел да спре и да избегне фаталната катастофа на кръстовището на бул. "Цар Борис III Обединител" и ул. "Граф Игнатиев", след която загина неговият приятел Спас Спасов. Това заявиха пред Окръжния съд вещите лица, изготвили комплексната експертиза по делото.

"В момента когато "Мерцедес С220" (автомобилът на Кючуков - б.а.) е навлязъл в кръстовището, "Мерцедес S500" (автомобилът на другия подсъдим Запрян Христев - б.а.) се намирал на около 30 м. Христев не е имал техническа възможност да спре. Би имал, ако в момента, в който Кючуков навлязъл в платното, S500 се движил с по-малко от 45 км/ч. Шофьорът на другия автомобил е могъл да го види и би имал техническа възможност да избегне удара, ако спре, преди да влезе", обясни пред магистратите Стефан Мутафчиев. И добави, че ако Запрян Христев карал с 50 км/ч., колите биха се разминали и също нямало да се стигне до удар.

Фаталната катастрофа стана в нощта на 25 срещу 26 октомври 2023 г. 18-годишният Спас се возил при Алекс, който към онзи момент имал книжка едва от 15 дни. Според обвинението той не спрял сивия си мерцедес на стопа на ул. "Граф Игнатиев" и бил ударен от черна кола от същата марка, зад волана на която бил Запрян Христев. По делото е установено, че вторият автомобил се движил с 94 км/ч. по булеварда. Два дни по-късно Спас издъхна в болницата, като според експертизата причината за смъртта му е притискане на жизненоважни структури на мозъка заради черепно-мозъчна травма. Двамата шофьори са обвинени, че с действията си по непредпазливост са причинили смъртта на 18-годишния младеж.

Според вещите лица катастрофата станала 1,18 секунди след навлизането на Кючуков на булеварда, като ударът вече бил неизбежен. Практически невъзможно било Христев да реагира за това време. "Можел е да си премести крака на педала на спирачката, но пак няма да започне ефективно спиране. Има време между 1 и 2 десети от секундата, за да отклони волана, но това е недостатъчно, за да започне завиване", обясни Мутафчиев. Добави, че дори Алекс Кючуков да беше спрял след стопа, а не на него, пак щял да предотврати катастрофата. Д-р Теодора Гуделова пък обясни, че по тялото на загиналия имало следи по гръдно-коремната област, но не и специфични следи от колан. В конкретната ситуация обаче нямало значение дали е бил със или без заради тежестта на катастрофата.

Преди вещите лица съдът разпита свидетелят Иван Петков, който пресичал булеварда във фаталната нощ и се намирал на острова между платната в момента на удара. Беше направена и очна ставка между Василена Сотирова и Радослава Христева. Двете млади жени пътували в една кола и се озовали на мястото на катастрофата моменти след нея, но показанията им се разминаваха.

Днес Василена отговори с "не си спомням" на повечето от въпросите, макар при разпита си през март да е давала конкретни отговори. Адвокат Емилия Недева, която представлява близките на Спас, поиска препис от протокола да бъде представен официално на прокуратурата, която да прецени дали да образува производство за затаяване на истината.