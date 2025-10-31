ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шести пореден маймунски бюджет

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21622292 www.24chasa.bg

Кметът на Русе награди малките каратисти от СК „Бушин" за триумфа им в Букурещ

1048

Кметът Пенчо Милков отличи двама възпитаници на Спортен клуб по карате киокушин „Бушин" за изключителното им представяне на турнира The Romanian Open Bucharest Challenge Cup. Това съобщиха от Община Русе.

В престижното състезание, проведено в Букурещ, Виктор Иванов и Илиян Тончев, под ръководството на своя треньор сенсей Здравко Иванов, завоюваха призови места в своите категории и възрастови групи, като Виктор грабна и шампионската титла.

Кметът посрещна днес в кабинета си младите спортисти и техния треньор като в разговорите се включиха също и заместник-кметът Борислав Рачев и директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар ИВанов. Децата получиха грамоти от Милков, който ги поздрави за постиженията им и сподели, че „за успеха няма възраст – когато има добър треньор и силна воля, резултатите не закъсняват". „Вие сте истински малки герои и ни карате да се гордеем с вас.

Въпреки че сте едва в първи и втори клас, показахте невероятна издръжливост, дисциплина и характер. Вашите медали са доказателство, че с труд, постоянство и вяра в себе си всичко е възможно", заяви кметът.

Той връчи и поздравителен адрес на сенсей Здравко Иванов за заслугите му към успехите на русенските каратисти.

„Благодаря Ви за всеотдайността, професионализма и търпението, с които работите с децата и изграждате у тях ценни качества като воля, уважение и спортсменство", каза кметът.

Първокласникът от НУИ „В. Стоянов" Виктор Иванов спечели шампионската титла в групата до 8 години, категория до 30 кг. Това беше неговият дебют на международна сцена, преминал без нито една загуба – във всяка среща Виктор побеждаваше съперниците си с нокаут.

Шампионът, който учи в паралелка по народни танци в Музикалното училище, тренира карате от две години.
Съотборникът му Илиян Тончев, второкласник от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ", завоюва сребърен медал в групата до 9 години, категория до 35 кг. На финала той завърши наравно по точки със съперника си, но поради по-голямото си тегло остана на второ място.

Надпреварата събра над 400 участници от 11 държави – Румъния, България, Австрия, Унгария, Кувейт, Германия, Молдова, Полша, Украйна, Турция и Пакистан. В турнира участваха 42 отбора, като русенският „Бушин" се класира на 24-то място, въпреки че беше представен само от трима състезатели.

Името на клуба – „Бушин" – означава „доказал се воин", което напълно съответства на духа и успехите на неговите възпитаници.

Следващото голямо предизвикателство пред младите каратисти ще бъде на 29 ноември в Горна Малина, където ще се проведе Източноевропейско първенство по карате киокушин.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание