Арестуваха 35-годишен пловдивчанин с марихуана, вейпове и желирани бонбони с наркотици (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разследващи открили 325 грама трева, 42 устройства и 260 бонбона в дома му

35-годишен криминално проявен и осъждан мъж е бил арестуван в хода на специализирана операция по линия "наркотици" в Пловдив, съобщиха от МВР.

Във вторник служители на Второ районно управление претърсили обитаван от пловдивчанина имот и открили 42 комплекта вейпове с течност, реагирала на хексахидроканабинол - вид синтетичен канабиноид. Със същото съдържание били и съхраняваните от мъжа с цел продажба 260 желирани бонбони. Експертна справка е установила, че цялото количество на иззетото психоактивно вещество надвишава 637 грама. Допълнително от адреса му са конфискувани и над 325 грама марихуана.