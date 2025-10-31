ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама ученици и един студент бяха удостоени с Нагр...

Шофьор на камион е с опасност за живота, дърва за огрев паднали върху него

Линейка Снимка: Снимка: Архив

Водач на товарен автомобил е пострадал тежко при превозване на дърва. Инцидентът е станал тази сутрин в горски масив в землището на исперихското село Малък Поровец, съобщи пред журналисти говорителят на полицията в Разград Илияна Георгиева. 

Тя обясни, че след възникнал технически проблем със спирачната система, 25-годишният шофьор от село Яким Груево е загубил контрол и скочил в движение от камиона заедно със спътника си от село Градец, община Котел. При скачането той е бил ударен от падащите превозвани дърва за огрев. Камионът марка „ЗИЛ 131“ продължил да се движи и е паднал в близко дере, пише БТА. 

Пострадалият шофьор е откаран в разградската болница. След преглед е установено, че той има фрактури на пет ребра и на лявата си ръка. Мъжът е настанен в интензивното отделение с опасност за живота. За случая е уведомена Инспекцията по труда и е започнато разследване, добави Георгиева. 

