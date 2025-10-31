Министър Вълчев ще открие паметник на народния будител Стоян Омарчевски в Нова Загора

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участва в тържественото откриване на паметник на Стоян Омарчевски – бележит общественик и министър на просвещението. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката.

Събитието ще се състои на 1 ноември (събота) от 11:00 часа в центъра на град Нова Загора – родният град на Стоян Омарчевски.

Като министър на просвещението Омарчевски прави редица образователни реформи в средното и висшето образование. Той въвежда задължителното безплатно основно образование (7-годишно). Разгръща се строителство на нови училища в цялата страна като техният брой за две години нараства от 561 на 1676. По негово време се въвежда безплатно обучение на учители. Заслуга на Омарчевски е и приемането на закони за депозиране на печатни произведения в народните библиотеки в София, Пловдив и Търново и за създаване на "достъпни народни библиотеки". Разкриват се нови висши училища във Варна, Свищов и София, разширява се Софийският университет.

През 1922 г., по предложение на Стоян Омарчевски, Първи ноември е обявен за Ден на българските народни будители.