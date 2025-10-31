Хванаха 24 пияни и 6 дрогирани зад волана за ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 - с над 1,2 на 1000, четирима водачи са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 6, а шестима са отказали тестване. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

97254 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 12-18 септември.

Извършен е контрол на 114082 водачи и пътници. Съставени са 26478 фиша и 4208 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи.

В рамките на изминалата седмица са установени общо 155 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 78 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 77 - с над 1,2 на 1000, а 15 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 17 водачи, 46 са отказали да бъдат тествани.

14192 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17088 водачи и пътници. Съставени са 4256 фиша и 677 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.