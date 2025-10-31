ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Молдова назначи проевропейския Мунтяну за премиер

На хълма Света гора в Търново честваха будителите с академично тържество

Дима Максимова

[email protected]

896
Проф. д-р Ценка Иванова беше удостоена със званието Почетен професор (Professor honoris causa) и получи почетен Златен медал за нейния принос за издигане и утвърждаване на авторитета на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий", както и за популяризиране на името му като утвърден академичен и научен център в България и чужбина. Тя получи званието в аулата на днешното тържествено събрание на ВТУ по повод деня на народните будители.

Проф.Анчо Калоянов произнесе тържествено слово за будителите Снимки: ВТУ

По традиция академичното ръководство и официалните гости премина в празнично шествие през двора на ректората, водено от знамето на ВТУ. 

Тържествено слово по случай Деня на народните будители произнесе почетният гражданин на Велико Търново и знаков преподавател проф. Анчо Калоянов.

Поздравления към присъстващите отправиха още областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева и зам.-кметът проф. Георги Камарашев, а празничен благослов беше отслужен от отец Славчо Иванов. 

Проф. Пенка Иванова бе удотоена с титлата Почетен професор на ВТУ, награди я зам.-ректорът проф. Николай Кънев

Доц. д-р Емил Бузов беше удостоен с почетното звание „Почетен преподавател на Педагогически колеж – Плевен" за неговия принос за издигане и утвърждаване авторитета на Педагогическия колеж и на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий".

Зам.-ректорът проф. Николай Кънев връчи и грамотите maxima cum laude на преподавателите, повишени в научна степен и академична длъжност в периода октомври 2024 – октомври 2025 г.

Тържественото събрание изпълни аулата на ВТУ

Академичното ръководство и официалните гости шестваха със знамето на ВТУ до аулата Снимки: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Проф.Анчо Калоянов произнесе тържествено слово за будителите Снимки: ВТУ
Проф. Пенка Иванова бе удотоена с титлата Почетен професор на ВТУ, награди я зам.-ректорът проф. Николай Кънев
Тържественото събрание изпълни аулата на ВТУ

