Уолстрийт се повиши в началото на търговията

Обявиха повторно поръчката за нова сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий" в Пловдив

Ваня Драганова

Община Пловдив обяви повторно поръчка за строителството на нова сграда на СУ "Свети Патриарх Евтимий"

Първата процедура беше прекратена след жалба

Община Пловдив обяви повторно поръчка за строителството на нова сграда на СУ "Свети Патриарх Евтимий". Тя ще се намира до мола в район "Западен". Първата процедура по избор на изпълнител стартира в началото на годината, но беше прекратена след жалба. 

Предвижда се в бъдещия корпус да учат децата от гимназиалния етап на училището. "Тази сграда ни е много необходима, за да минат всички ученици на едносменен режим", обясни пред "24 часа" директорката на учебното заведение Валентина Стоенчева. На този етап училището разполага с две бази, които се намират на ул. "Иван Вазов", но те са крайно недостатъчни за 1500-те деца. 

Поръчката е обявена на инженеринг, прогнозната стойност е над 22 млн. лв. без ДДС. Финансирането е осигурено частично - община Пловдив получи 7,5 млн. лв. за този проект по програмата на образователното министерство за строителство на нови и ремонт на съществуващи сгради на детски и учебни заведения. 

Оферти се приемат до 4 декември т. г. 

