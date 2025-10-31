Обявиха повторно поръчката за нова сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий" в Пловдив

Първата процедура беше прекратена след жалба

Община Пловдив обяви повторно поръчка за строителството на нова сграда на СУ "Свети Патриарх Евтимий". Тя ще се намира до мола в район "Западен". Първата процедура по избор на изпълнител стартира в началото на годината, но беше прекратена след жалба.

Предвижда се в бъдещия корпус да учат децата от гимназиалния етап на училището. "Тази сграда ни е много необходима, за да минат всички ученици на едносменен режим", обясни пред "24 часа" директорката на учебното заведение Валентина Стоенчева. На този етап училището разполага с две бази, които се намират на ул. "Иван Вазов", но те са крайно недостатъчни за 1500-те деца.

Поръчката е обявена на инженеринг, прогнозната стойност е над 22 млн. лв. без ДДС. Финансирането е осигурено частично - община Пловдив получи 7,5 млн. лв. за този проект по програмата на образователното министерство за строителство на нови и ремонт на съществуващи сгради на детски и учебни заведения.

Оферти се приемат до 4 декември т. г.