Конфискуваха контрабандни стоки менте при полицейска акция в село Брестовене

Контрабандните стоки с лога на известни търговски марки са конфискувани при полицейска акция в разградското село Брестовене, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Артикулите, разпространявани неправомерно са установени в търговски обект, собственост на 51-годишна жена. Иззетите при акцията от служители на Районното управление в Кубрат „маркови“ дънки, суитчъри, анцунзи, тениски, обозначени с логото на различни фирмени производители, са близо 60, посочи Георгиева, цитирана от БТА.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои събраните материали да бъдат докладвани в Районната прокуратура в Кубрат.

Общо 1253 артикула, обозначени с търговски марки, предлагани без съгласието на притежателя на изключителното право, бяха иззети при специализирана акция на полицията в Разград през май.