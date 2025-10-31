ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уолстрийт се повиши в началото на търговията

Конфискуваха контрабандни стоки менте при полицейска акция в село Брестовене

1040
Снимка: Архив

Контрабандните стоки с лога на известни търговски марки са конфискувани при полицейска акция в разградското село Брестовене, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Артикулите, разпространявани неправомерно са установени в търговски обект, собственост на 51-годишна жена. Иззетите при акцията от служители на Районното управление в Кубрат „маркови“ дънки, суитчъри, анцунзи, тениски, обозначени с логото на различни фирмени производители, са близо 60, посочи Георгиева, цитирана от БТА. 

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои събраните материали да бъдат докладвани в Районната прокуратура в Кубрат.

Общо 1253 артикула, обозначени с търговски марки, предлагани без съгласието на притежателя на изключителното право, бяха иззети при специализирана акция на полицията в Разград през май.

Снимка: Архив

