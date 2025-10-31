ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уолстрийт се повиши в началото на търговията

Условна присъда за учителя Христо Кирев, правил секс с 13-годишна ученичка

Христо Кирев

Учителяп по физическо възпитание и бивш футболист Христо Кирев е осъден на 2 години и 8 месеца условно с изпитателен срок от 5 г., съобщават от Софийския районен съд. Присъдата е прочетена днес при закрити врати заради интимни подробности и малолетната жертва. 

Наказанието за Кирев идва само 3 месеца, след като палавият учител беше арестуван заради връзката си с ученичката. Той беше задържан на 29 юли. 

Малолетнот омомиче твърдеше, че всичко е било по нейна инициатива, но според закона тя не може да отговаря за поспътките си. А Кирев се възползвал то нея и правили секс в хостел. Не е отричал вината си. 

По делото като веществен одоказателство е бил иззет кожения колан на учителя, който му е върнат с присъдата. Кирев ще плати и 2 хил. лв. обезщетение на майката на момиечто. 

Христо Кирев

