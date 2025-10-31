Обвиниха мъж за производство и държане на амфетамин в Стара Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем 39-годишния П.М. за това, че без надлежно разрешително, произвел и държал с цел разпространение 12 грама амфетамин, като деянието е извършено в условията на продължавано престъпление, съобщиха от обвинението.

На 30 октомври в Стара Загора полицейски служители извършили претърсване и изземване в апартамент, обитаван от П.М. В жилището били открити 12 грама амфетамин, както и колби и буркани с течност, предназначена за производството му.

Обвиняемият П.М. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 1 ноември Окръжна прокуратура-Стара Загора ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Преди дни Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем 36-годишен мъж за държане с цел разпространение на марихуана за над 36 хиляди лева, пише БТА.

В средата на октомври Окръжният съд в Стара Загора осъди на четири години лишаване от свобода при първоначален „строг“ режим и глоба в размер на 20 хил. лева мъж на 39 години за разпространение на метамфетамин, хероин и кокаин.