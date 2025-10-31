В Добричко се търсят учители, медицински специалисти, строители, готвачи

Учители по компютърни науки, информационни технологии, физика и астрономия, математика, за преподаване на работа със земеделска и транспортна техника, логопед, училищен писхолог търсят в Бюрото по труда в Добрич, според справките им от последните три дни. Освен това се търсят рентгенов лаборант, строителен инженер.

Увеличение на свободните работни места в различни сектори се наблюдава през септември, съобщават от дирекция „Бюро по труда"-Добрич резултати от месечния си анализ. Най-голям брой нови свободни работни места се откриват в сферата на образованието, където училищата и детските градини наемат нови преподаватели, учители и помощен персонал за началото на новата учебна година – общо 59 свободни работни места. В търговията също има търсене на работници, като основно се търсят продавачи и касиери в различни търговски вериги – 35 работни места. Строителният сектор също търси работници.В ресторантьорството се търсят готвачи и помощници в кухнята – общо 21 работни места. Преработващата промишленост също продължава да търси работници за производството на храни, текстил, обувки и други специализирани дейности – 19 работни места. Държавното управление обявява свободни позиции за лични асистенти, младши експерти и специалист – общо 17 работни места. Медицинският сектор търси лекари и медицински сестри – 9 работни места. В транспортния сектор търсят шофьори на лекотоварни и тежкотоварни автомобили – 6 работни места. В селското стопанство се нуждаят от оператори на селскостопанска техника и трактористи – 6 работни места.Административно-спомагателните дейности предлагат 5 работни места, а във финансово-застрахователната дейност, охранителната дейност и други спомагателни дейности са обявени 6 работни места.

Равнището на безработица в Добричка област през септември е 4,37 %. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 2637, със 76 повече спрямо август (2561). В сравнение със септември м.г. (3,92%) се отчита увеличение от 0,45 процентни пункта в равнището на безработица.