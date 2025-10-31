Община Шумен трябва да депозира проекта си в ММС до 3 ноември, като се очаква той да е на стойност малко над 2 млн. лв.

Общинските средства за съучастие ще са 15 %, според единодушната подкрепа от страна на съветниците за предложението на кмета на община Шумен

Общинските съветници одобриха инициативата на кмета на община Шумен проф. Христо Христов да се кандидатства за изграждане на зала по вдигане на тежести в спортен комплекс „Плиска“ в Шумен. Решението се взе по извънредната т. 49 от дневния ред на сесията на Общинския съвет, която продължи два дни – на 30 и 31 октомври.

Кметът проф. Христо Христов предложи да се кандидатства по Националната програма за поделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025“, финансирана от Министерството на младежта и спорта (ММС).

Проектното предложение на Община Шумен ще е за изграждане на „Спортна зала за подготовка на състезатели по борба, вдигане на тежести и обща физическа подготовка“ на територията на Спортен комплекс „Плиска“ в Шумен.

Предложението на администрацията на Община Шумен е да се участва със съфинансиране с общински средства в размер на 15 % от сумата или 326 046 лв. с ДДС (166 705 евро). На базата на направените строителни калкулации, възможностите на бюджета и с цел да се осигури за по-висок шанс за одобрение на шуменския проект, заместник-кметът Николай Колев уточни, че проектът ще възлиза индикативно на малко над 2 млн. лв., а общинската вноска да е 15 % от сумата. Самото строителство би било през 2027 г. с оглед процедурите, които следва да се изпълнят по закон, ако проектът бъде одобрен, каза той. Общинският съвет подкрепи с пълно единодушие предложението като последна точка 49 от дневния ред на втория ден на сесията.

В докладната от кмета се посочва, че статутът на обекта позволява кандидатстване по програмата. Проектът предвижда изграждане на достъпна и необходима за борба и вдигане на тежести инфраструктура и изграждане и ремонт на спортни обекти и съоръжения. Процедурата е открита за кандидатстване на 3 октомври 2025 г. Срокът за внасяне на проектите от кандидатите, в т.ч. и Община Шумен, е до 3 ноември т.г.

Прогнозният размер на цялата програма е 33 млн. лв., като средствата са предназначени за споделено финансиране на спортни проекти в страната при самоучастие на кандидатстващите между 10 и 30 % от общия размер на проекта. Финансовият ресурс ще бъде осигурен в периода 2025 – 2028 г., когато обектите трябва да са изпълнени. С проекта се изпълняват политиките на Община Шумен за повишаване на физическа активност, насърчаване на здравословния начин на живот и развитието на физическото възпитание и спорта, които са и цели на програмата на ММС.

Припомняме, че неремонтираното крило на Спортния комплекс „Плиска“ е обект на предстоящ ремонт по проект на Община Шумен, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост. За ремонта вече има избран изпълнител и в момента тече срокът за проектиране на мерките за енергийна ефективност и другите СМР дейности.