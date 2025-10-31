Правителството ще осигури нова сграда за Технологичното училище „Електронни системи" (ТУЕС) в София Тех Парк. Това стана ясно по време на работна среща за развитието на училището, инициирана от вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, съобщиха от пресцентъра на МОН.

Предвижда се Министерски съвет да вземе решение, с което ще се размени сграден фонд между Министерството на отбраната и Министерството на иновациите и растежа. Това ще позволи да се обособи нова сграда за ТУЕС, а заедно с това и МИР да се премести в Тех Парка. Това е още една стъпка за обособяването на единен иновационен хъб на територията на София Тех Парк. Така на едно място ще бъдат ситуирани технологично и математическо училище, Институтът INSAIT, Институтът по иновации в отбраната, надграденият суперкомпютър Discoverer, новата фабрика за AI – BRAIN ++, Българската агенция за инвестиции, Министерството на иновациите и растежа, служителите в лабораториите и инкубатора, както и високотехнологични фирми.

Вицепремиерът Томислав Дончев подчерта, че училището, което подготвя кадри за ИТ сектора, е съществена част от екосистемата и генератор на таланти за българския технологичен сектор. „Отваряме нов корпус на ТУЕС, защото тук – в София Тех Парк, му е мястото", заяви той. Вицепремиерът отбеляза още, че това решение ще позволи бъдещо разширяване и на други инициативи в технологичния парк. „Всичко би трябвало да се случва в рамките на следващата година и да сме готови в идеалния срок през началото на 2027 г. Имаме уникален шанс на фона на всички трудности нещата да вървят по най-правилния начин", обясни още Дончев.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посочи, че МОН има ангажимент да осигури средства за реконструкцията на новите сгради за нуждите на ТУЕС, след като бъде разрешен въпросът със собствеността и се преминат необходимите процедури. Паралелно с това е на финална фаза и ремонтът на основната сграда на ТУЕС в „Младост 1", който се осъществява по програма „Региони в растеж". Той припомни, че още преди 8 години една от най-приоритетните политики е била увеличение на приема в професионалното и техническото образование, както и на профилите, свързани с информационни технологии. "Това вече е реализирано, макар и в по-малка степен в София, а през следващата година допълнително ще се увеличи приемът в тези специалности", подчерта министър Вълчев. По думите му, освен ТУЕС, се работи за разширение на Софийската математическа гимназия и Националната природо-математическа гимназия.

Директорът на ТУЕС Веселка Христова посочи, че всяка година в училището се дипломират около 100 випускници, които се реализират успешно в България. „Нашите ученици са професионално подготвени, ориентирани и готови активно да се включат в IT сферата като квалифицирани специалисти", каза тя. По думите ѝ обаче броят им е недостатъчен за нуждите на бизнеса. Тя посочи, че тази година училището за първи път въвежда паралелка „Програмиране на изкуствен интелект". Интересът към нея е много голям, като балът за кандидатстване е 481 точки от 500 възможни.

Учениците му се реализират в България, като 55% от тях продължават образованието си в Техническия университет – София, звено към който е самото училище. То работи с менторството на преподаватели от ТУ и е пример за добра колаборация между училище, университет и бизнес. Голяма част от възпитаниците на ТУЕС, които избират да завършат висше образование в чужбина, впоследствие също се връщат в България и се реализират в IT сектора тук. „Заедно създаваме гъвкави учебни програми, гъвкаво се променят и благодарение на това се постига високо качество", посочи Христова.