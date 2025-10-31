Съдът във Варна потвърди временния арест на издирван в Русия грузинец

Варненският апелативен съд потвърди временното задържане под стража до 40 дни на издирван в Русия грузински гражданин, съобщиха от пресслужбата на съда.

Първата инстанция е определила тази мярка за неотклонение, но мъжът я е обжалвал. 64-годишният грузинец е издирван от властите в Руската федерация за организиране и ръководене на организирана престъпна група за кражби и измами през 2001 г. Миналата година спрямо него е издадена червена бюлетина от Интерпол. В България търсеният е пребивавал с различно име.

Освен червената бюлетина от Русия, по отношение на задържания е бил издадена и зелена такава от Грузия – за възможна опасност. В нея има информация за осъждане в родината му. Мъжът е грузински гражданин, пребивава постоянно в България като гръцки гражданин с различно име, уточнява въззивният съд. Задържаният е влязъл в страната ни от Турция с гръцка лична карта. За установяване на самоличността му е извършено лицево-идентификационно и дактилоскопно изследване, пише БТА.

Руските съдебни власти са декларирали намерение за екстрадиция, а целта на задържането е да се обезпечи това производство. За съдебния състав няма съмнение за наличие на реална опасност грузинският гражданин да се укрие при по-лека мярка за процесуална принуда и така да осуети провеждане на екстрадиционното производство, допълват от пресслужбата на съда.

Съдебният акт не подлежи на обжалване.