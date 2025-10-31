ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Били Айлиш призова милиардерите да даряват повече ...

ВАС: Съюзът на учените да напусне имота в Стария Пловдив!

Ваня Драганова

[email protected]

Базата на Съюза на учените в Стария Пловдив Снимка: Никола Михайлов

Имаме 2 камиона архив, ние сме организация на 60 г., търсим варианти, казва шефът на организацията

Съюзът на учените трябва да освободи къщата в Стария град на Пловдив. Това следва от окончателното решение на ВАС, с което издадената от областния управител Христина Янчева през септември м. г. заповед за изземване на имота е потвърдена като основателна и законосъобразна.  Мотивът тогава беше, че сградата е необходима на Министерството на културата, което планира там ремонт. Имотът е предоставен на Съюза на учените през 2009 г. за срок от 10 години, след това ползването му е удължено с анекс. 

От организацията на учените тогава реагираха, че в къщата се провеждат значими събития, а и имат много книги и богат архив, които няма къде да сложат. Адвокатката на съюза Елена Гунчева оспори заповедта и през април т. г. Административният съд в Пловдив я отмени с мотива, че имотът се ползва за държавни нужди, които няма как да бъдат задоволени по друг начин. Последва жалба във ВАС, който се произнесе по точно обратния начин. Върховните магистрати подчертават, че максималният срок за учредяване на право на ползване върху държавен имот е 10 години, той вече е изтекъл и не може да бъде удължен с анекс, трябва да се започне нова процедура. 

"Ние сме организация на 60 години, имам 2 камиона архив. Търсим варианти, предстои ни среща с проф. Христина Янчева. Имаме нейното уверение, че ще ни подкрепи да си запазим сградата", коментира председателят на Съюза на учените за Пловдив проф. д-р Владимир Андонов.

Очаква се разговорите да се състоят в началото на следващата седмица, след като областният управител се завърне от Брюксел. 

Базата на Съюза на учените в Стария Пловдив

