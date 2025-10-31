ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Молдова назначи проевропейския Мунтяну за премиер

Бащата на Сияна и Алекс Николов- част от гражданската инициатива на Кристиан Кръстев

Елица Чупарова

Организаторите на инициативата "Мисия 100" СНИМКА: Румяна Тонева

Бащата на Сияна Николай Попов, волейболният национал Алекс Николов, главният икономист на КНСБ Любослав Костов и други обществено активни хора са част от гражданската инициатива на бившия министър на транспорта д-р Кристиан Кръстев, "Мисия 100".

"Мисия 100" не е партия, не е и обединение. Не е организация, която иска да влезе в парламента и да управлява. Идеята ни е да помогнем на управляващите да разберат, че трябва да се направи нещо за благополучието на България ", обясни инициаторът на организацията Кристиан Кръстев пред "24 часа".

На 2-часов форум той, заедно с проф. д-р Надя Миронова, представи концепцията на гражданската си инициатива. Едно от нещата, които искат да направят, е да бъде създаден електронен паспорт, с който в бъдеще хората у нас да могат да гласуват електронно.

Основните сфери, в които "Мисия 100" е събрала активисти и участници са сигурност, труд и отговорно управление (откъде идва и "Сто" в името на организацията- бел.ред.). Една от основните им цели е да изготвят нов вид обществен договор по темите, които могат да доведат до по-добро бъдеще за гражданите.

Бившият служебен премиер Стефан Янев, бившата лидерка на БСП Корнелия Нинова и бившия кмет на Кърджали Хасан Азис бяха гости на форума, който се проведе в столичния хотел "Хилтън".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Организаторите на инициативата "Мисия 100" СНИМКА: Румяна Тонева
Корнелия Нинова СНИМКА: Румяна Тонева
Организаторите на инициативата "Мисия 100" СНИМКА: Румяна Тонева
Корнелия Нинова СНИМКА: Румяна Тонева
Организаторите на инициативата "Мисия 100" СНИМКА: Румяна Тонева
Корнелия Нинова СНИМКА: Румяна Тонева

