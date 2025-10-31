Николай Димитров: Черно море е наш общ дом и вдъхновение

В Международния ден на Черно море кметът на община Несебър, Николай Димитров откри ежегодната изложба с отличените произведения от едноименния конкурс „Аз обичам Черно море".

Събитието, случващо се в навечерието на Деня на народните будители, бе повод за среща с изявени личности с принос към духовното развитие на общността – художници, учители и журналисти, културни дейци и писатели.

„Днес, в присъствието на нашите будители – тези, които създават духовността в нашия град и са ангажирани във възпитанието на естетика и усещане за красиво, стойностно и извисено – откриваме изложбата „Аз обичам Черно море", заяви кметът. „Тези наши съграждани с буден дух и ярка мисъл вдъхновяват младите и показват пътя към културното и духовно израстване на общността." -каза кметът Николай Димитров.

Той подчерта, че на 31 октомври хората в България и още шест държави по крайбрежието на Черно море отбелязват ден, посветен на грижата за морето – за неговата чистота, за баланса на екосистемите и за уникалните организми, които го обитават. „Не на последно място, днес почитаме и красотата на Черно море, както и жизненоважната му роля за всички нас", добави Николай Димитров.

Изложбата представя погледа на младите творци и начина, по който те възприемат морето – широко, дружелюбно, емоционално и вдъхновяващо.

„В своите творби децата и младежите пресъздават красотата и силата на Черно море и онова особено усещане за дом и свобода, което то носи. Това е не само израз на художествен талант, но и на отговорност и любов към природата, която трябва да опазим за бъдещите поколения", посочи кметът.

В конкурса, който и тази година привлече международно участие от крайбрежните държави, се включиха около 1000 деца и младежи. Отличените творби са изложени в Артиум Център и могат да бъдат разгледани до края на ноември.

Община Несебър кани всички жители и гости на града да посетят изложбата и да се насладят на детското вдъхновение, посветено на Черно море.