ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Молдова назначи проевропейския Мунтяну за премиер

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21624538 www.24chasa.bg

Катастрофа край „Руски паметник“ блокира движението на трамваите (Снимки)

3080
Катастрофата край „Руски паметник“ Снимка: Фейсбук/ Катастрофи в София

10 трамвая са блокирани от спирката на бул. „Акад. Иван Гешов" до „Пиргов". Инцидентът е предизвикан от автомобил, който е навлязъл в релсите, по които се движат трамваите, пише БГНЕС.

На място има екипи на пожарната и полицията.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Катастрофата край „Руски паметник“ Снимка: Фейсбук/ Катастрофи в София
Катастрофата край „Руски паметник“ Снимка: Фейсбук/ Забелязано в София
Катастрофата край „Руски паметник“ Снимка: Фейсбук/ Катастрофи в София
Катастрофата край „Руски паметник“ Снимка: Фейсбук/ Забелязано в София
Катастрофата край „Руски паметник“ Снимка: Фейсбук/ Катастрофи в София
Катастрофата край „Руски паметник“ Снимка: Фейсбук/ Забелязано в София

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета