Катастрофа край „Руски паметник“ блокира движението на трамваите (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

10 трамвая са блокирани от спирката на бул. „Акад. Иван Гешов" до „Пиргов". Инцидентът е предизвикан от автомобил, който е навлязъл в релсите, по които се движат трамваите, пише БГНЕС.

На място има екипи на пожарната и полицията.