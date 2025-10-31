Катастрофа край „Руски паметник“ блокира движението на трамваите (Снимки)

10 трамвая са блокирани от спирката на бул. „Акад. Иван Гешов" до „Пиргов". Инцидентът е предизвикан от автомобил, който е навлязъл в релсите, по които се движат трамваите, пише БГНЕС.
На място има екипи на пожарната и полицията.
