Настигнахме 2024 г. по жертви на пътя – само 1 загинал по-малко до края на октомври (Обзор)

40 души умряха през целия месец, за същия период през миналата година бяха 33-ма

Само 1 жертва по-малко на пътя отчита МВР до 31 октомври в сравнение със същия период на 2024 г., показва справка на Пътна полиция.

В края на септември загиналите бяха с 10 по-малко от миналата година, а в края на август - с 15 по-малко. Същата е тенденцията и при ранените.

Този октомври беше белязан от серия тежки катастрофи. За целия месец загинаха 40 души. През октомври 2024 г. загиналите са били 33-ма. Тогава МВР отчита 77 загинали по-малко спрямо 2023 г.

Въпреки хубавото време в петък само в Родопите загинаха двама души при тежки катастрофи. Едната катастрофа е на прав участък на пътя Смолян - Асеновград.

Моторист е изпреварвал, блъснал се е в идващия насреща автомобил и е загинал, след като е излетял от пътя. Още няколко мотористи, катастрофирали през тази седмица, са с опасност за живота и ако починат, ще променят цифрата.

Другата катастрофа е до Неделино. Шофьор е изгубил управление над автомобила си, излязъл е от пътя, блъснал се е в скат и се е преобърнал по таван. Кметът на Неделино е станал свидетел на инцидента и се е опитал да помогне. Счупил стъклото на колата, срязал колана на пострадалия и го измъкнал. Човекът обаче вече бил починал.

Жертвите на пътя намаляват постепенно, но бавно от 2016 г. насам, когато загинаха 708 души. Изключение прави само годината на ковид (2020-а), когато са 463-ма. Най-близо до тази цифра беше 2024 г. със загинали 478 души.

