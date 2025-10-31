ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Признаха за виновни българите, осквернили мемориал...

Петър Дилов: 1000 работни места ще отворят заводите на "Рейнметъл"

Петър Дилов, министър на икономиката и индустрията

Многозначителна, геостратегипеска крачка в правилната посока е стратегическото ни партньорство с Рейнметъл". Очакват се 800 работни места в единия завод и 200 в другия, с инвестицията е за 1 млрд. лева. Това каза в предаването Панорама икономическият министър Петър Дилов.

Двата завода ще помогнат и на сектори като металургията, каза Дилов. Всяка подкрепа е добре дошла,  каза Дилов запитан за помощта от президента.

Решението Лукойл да бъде купена не е окончателно, посочи още Дилов. Той обаче нямал притеснения.

Има перспективи за развитие пред икономиката ни, каза още Дилов. И добави,  че безработицата ни е 3,4 процента при над 6 в Европейския съюз.  Имало набелязани над 250 мерки за намаляване на административната тежест.

Влизането ни в Еврозоната трябва да бъде посрещнато с оптимизъм, а не със страх, каза Дилов. И посочи,че регулаторите имат правомощия, а цените на водещите стоки се публикуват. Икономическото министерство следяло 30 показателя за ръста на цените. А заплатите се качили с над 13 процента. 44 на сто обаче били разходите на фирмите за заплати. Затова и имало повишения на цени.

