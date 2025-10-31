ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Признаха за виновни българите, осквернили мемориал...

Полиция влиза в 12 пловдивски села през ноември, вижте графика

24 часа Пловдив онлайн

Полиция Кадър: МВР

Мобилни екипи на полицията ще посетят 12 малки населени места, на територията на Районните управления в Труд, Раковски, Първомай и Хисаря през следващия месец. Жителите ще могат на място да споделят с униформените какво ги притеснява, както и да подават сигнали за престъпления и нарушения.

Графикът, по който служителите от пловдивската дирекция на МВР ще имат изнесени приемни в селата от областта, е следният:

На 4 ноември, на територията на Районното управление в Първомай – с. Татарево, с. Дълбок извор и с. Поройна;

На 11 ноември, на територията на Районното управление в Раковски - с. Чехларе, с. Розовец и с. Свежен;

На 18 ноември, на територията на Районното управление в Труд - с. Крислово, с. Маноле и с. Манолско конаре;

На 25 ноември, на територията на Районното управление в Хисаря - с. Беловица, с. Дълго поле и с. Главатар.

