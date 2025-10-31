Акция "Зима“ почва, 15 дни до глобите за гуми с под 4 мм грайфер (Обзор)

Акция “Зима” на Пътна полиция започва от днес с предупреждения за шофьорите с износени гуми и неподготвени за студа автомобили, а от 15-и ще има и глоби. И през тази година акцията ще е в три етапа.

От 1 до 10 ноември полицията ще следи за безопасността на всички водачи на превозни средства. Следващите 10 дни акцент ще са пешеходците, а от 21 до 30 ноември Пътна полиция ще проверява задълбочено шофьорите, съобщи Мария Ботева. Зимните гуми или тези с поне 4 мм грайфер стават задължителни от 15 ноември. Те трябва да се ползват до края на март. Ботева призова шофьорите да спазват правилата.

“Личното ни нехайство и безотговорност са причината да изпадаме в лоши ситуации през зимата”, каза Иво Кацаров, главен секретар на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”. Той съветва шофьорите да се подготвят, преди да настъпи зимата, да не тръгват на път, когато се очаква лошо време, да спазват дистанция, да карат бавно и да са сигурни, че автомобилите им са добре подготвени.

Емил Панчев, директор на Съюза на българските автомобилисти, се обърна към младите шофьори и ги прикани да бъдат внимателни, тъй като са зачестили произшествията с водачи с по-малко от две години стаж зад волана.

Всички сме на пътя и виждаме какво се случва, когато човек не е внимателен и неподготвен. Ако сме добре подготвени сега, когато настъпи зимата, няма да бъдем изненадани, каза д-р Надежда Тодоровска от Българския червен кръст. Тя прикани шофьорите да проверят аптечката в автомобилите си, защото с изправна такава може да се спаси живот.

Тодоровска предупреди, че аптечките, които се продават в магазините, не са винаги добре снабдени.

Макар формално зимните гуми да не са задължителни, специалисти ги препоръчват. Летните, когато температурите паднат под 10 градуса, стават като ски - твърди, гладки и хлъзгави. Направени са да изхвърлят водата от асфалта, не да се впиват в него. Зимните са по-меки, с напречни канали, които се впиват дори в лед. И когато шофьор реши да спести някой лев, експертите само свиват рамене - “няма да спестиш, ще платиш в сервиза”.

Грешка е да се кара с две зимни и две летни гуми. За тези, които нямат пари за нов комплект, гумаджиите имат трик. Купуват се две зимни гуми за предницата тази година. Следващата зима – още две, а старите минават отзад. Така колата винаги е с равномерно износване, а портфейлът не страда наведнъж.

И още нещо, което мнозина пропускат – налягането. На капачката на резервоара или на шофьорската врата пише колко атмосфери трябва да държи всяка гума. Подценяването му може да направи и най-скъпите гуми безсмислени. А за каране без гуми с 4 мм грайфер глобата е 50 лв., вземат се и 6 контролни точки.

След гумите идват фаровете. Полицията не глобява за “дълги”, а за неправилно настроен ъгъл. Ако фаровете стрелят в очите на насрещно идващите, линията им е изместена и глобата е 20 лева. Ако някоя крушка не свети достатъчно силно, се налага същата санкция. Изгоряла лампа струва десетина лева, но може да струва живот, ако не освети завоя навреме. Крушки се продават на всяка бензиностанция.

За невключени фарове глобата е 50 лева. През деня глобата за неработещ стоп или мигач е символична - 20 лева. Но през нощта става 200. Диодите в стоповете не се ремонтират, сменя се целият модул.

Специалистите напомнят и нещо, което обикновено се разбира късно - проверете чистачките и течността в тях. Замръзналата вода е опасна колкото и замръзналият път. Глобата е 20 лева.

Правила има и за антифриза - температурата му трябва да е поне минус 24 градуса. Ако падне под минус 10, може да спука радиатора, а после и блока на двигателя.

Експертите съветват още да се прегледа климатичният филтър. Ако е задръстен, стъклата ще се запотяват, а това може да е по-опасно от хлъзгавия път.