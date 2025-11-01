За Деня на народните будители премиерът Росен Желязков е в Разлог

Премиерът Росен Желязков ще участва в тържество по случай Деня на народните будители в Средно училище (СУ) „Братя Каназиреви" в Разлог от 12:00 часа, съобщиха от правителствената информационна служба. Желязков ще поздрави учителите и учениците за празника, след което ще открие реновирани кабинети по биология и по информационни технологии в училището, предава БТА.

В 16:00 часа министър-председателят ще присъства на въвеждане в експлоатация на обновен участък от път Е-79 между Бело поле и Симитли, включително стария тунел „Железница", информираха още от правителствената пресслужба. Финансирането на ремонтните дейности е осигурено от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) и е в размер на 35 664 096 лв.

На 1 ноември се отбелязва Денят на народните будители. Посветен е на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив, показва информация на отдел „Справочна" на БТА. През 1922 г. министърът на просвещението Стоян Омарчевски внася предложение за отбелязване на 1 ноември като празник на народните будители, прието от 19-то Обикновено народно събрание на 13 декември 1922 г. със Закон за допълнение на Закона за празниците. С указ 23 от 3 февруари 1923 г. на цар Борис Трети 1 ноември е определен за празник в памет на заслужилите българи. През 1945 г. денят е забранен. Честването му се възстановява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-ото Народно събрание на 28 октомври 1992 г., когато е обявен за официален празник.