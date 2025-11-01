ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Диана Дамянова: Радев да произнесе новогодишната си реч и да излиза на терен

Диана Дамянова Кадър: БНТ

Коалицията се успокои от временния взрив, който имаше от това преформатиране. Стабилна е, в страната има иконономически растеж, но това е единствената добра новина. Оттам нататък започват лошите, защото с това голямо раздаване, не знам до  какъв хаос и бардак могат да ни докарат. Това каза пиар експертът и политически анализатор Диана Дамянова в предаването на Георги Любенов по БНТ.

"Администрацията има невероятна способност да расте, но продължава да има този превилигирован режим. И сега се оказва, че частният сектор ще бъде натоварен и с повишаване на осигуровките с 2%", добави тя. Според нея БСП най-стриктно успявала да постигне целите си, като тлашкала правителството на ляво. 

По отношение на "Лукойл" коментира, че е огромна компания, но това, което прави Делян Добрев в момента, били правилните стъпки. По думите й държавната собственост е "раковото образование, което поражда корупция". 

Тя каза още, че президентът Румен Радев не е конкуренция на ПП-ДБ, но за нея най-доброто, което може да направи, е да излезе на терен. "Да произнесе новогодишната си реч и да излезе на терен, защото неговото задължение е речта за Нова година", коментира още Диана Дамянова.  

По думите й "Борисов и Пеевски няма да допуснат Радев да отиде на избори, докато носи ореола на държавен глава". "В свое лице той вижда спасител на нацията, но всеки в България се вижда като спасител на нацията", каза още Диана Дамянова. 

