Красимир Вълчев: Всички сме будители

1632
Красимир Вълчев

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви, че „будителството е част от българската история, но и част от всеки нас", в поздравление за празника, публикувано в официалния му профил в социалната мрежа „Фейсбук".

Ето и целия текст:

„Всички сме будители.

Когато възпитаме децата в добрина и патриотизъм.

Когато ги мотивираме да учат.

Когато ги учим да уважават другите.

Когато подкрепяме учителите им.

Когато вярваме в ценностите на образованието и духовността.

Когато вдъхновяваме други да вярват в тях.

Когато сме пример за мъдрост и професионализъм.

Нека да бъдем будители всеки ден!

Поклон пред народните будители –

тези, които съхраниха идентичността ни и положиха основите на съвременна България!"

Петък, 31 октомври 2025 г.

