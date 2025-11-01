От сутринта гробищата в Пловдив са пълни, по обед – още повече, полицаи следят (Снимки)

Заради хубавото време още от ранни зори пловдивските траурни паркове са препълнени, установи "24 часа". Днес е Архангелова задушница, известна още като Мъжка задушница, защото на нея се отдава почит към загиналите във войните.

По обед се чака истинско стълпотворение, казаха от "Траурна дейност". Полиция има навсякъде да следи за реда и да няма струпвания. За разлика от други години напоследък не се наблюдава масирано присъствие на просяци, които притесняват близките на покойниците.

"Успяхме да почистим алеите най–вече от боклуци и сухи треви. Справихме се на добро ниво", каза шефът на общинското предприятие Коста Попов. Централният траурен парк е с площ 200 декара, този на Рогошко шосе – 500, Драгановите гробища в "Кючук Париж" – 60. Доста хора сами си почистват гробовете, но има и такива, които не са ги поглеждали от години", допълни той.

Цветарите са се заредили добре със стока и очакват добри приходи. Стрък хубава роза се продава за 7 лева, хризантемата е 5 лева, герберът – 3,50, а карамфилът – 2 лева.