От сутринта гробищата в Пловдив са пълни, по обед – още повече, полицаи следят (Снимки)

Хубавото време препълни пловдивските гробища още от сутринта. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Заради хубавото време още от ранни зори пловдивските траурни паркове са препълнени, установи "24 часа". Днес е Архангелова задушница, известна още като Мъжка задушница, защото на нея се отдава почит към загиналите във войните.

По обед се чака истинско стълпотворение, казаха от "Траурна дейност". Полиция има навсякъде да следи за реда и да няма струпвания. За разлика от други години напоследък не се наблюдава масирано присъствие на просяци, които притесняват близките на покойниците. 

"Успяхме да почистим алеите най–вече от боклуци и сухи треви. Справихме се на добро ниво", каза шефът на общинското предприятие Коста Попов. Централният траурен парк е с площ 200 декара, този на Рогошко шосе – 500, Драгановите гробища в "Кючук Париж" – 60. Доста хора сами си почистват гробовете, но има и такива, които не са ги поглеждали от години", допълни той.

Цветарите са се заредили добре със стока и очакват добри приходи. Стрък хубава роза се продава за 7 лева, хризантемата е 5 лева, герберът – 3,50, а карамфилът – 2 лева.

За да избегнат стълпотворенията, мнозина почетоха мъртвите си още в петък. По думите на Попов вчера е била една малка задушница. Църквата казва, че предварително може, но не и на следващия ден след Задушница, тогава покойникът все едно е бил забравен.

Всеки гледа да почисти гроба на близкия си, да го прелее, да запали свещ и да го почете.
Всеки гледа да почисти гроба на близкия си, да го прелее, да запали свещ и да го почете. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Има и доста запуснати гробове.
Има и доста запуснати гробове. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Хубавото време препълни пловдивските гробища още от сутринта.
Всеки гледа да почисти гроба на близкия си, да го прелее, да запали свещ и да го почете.
Има и доста запуснати гробове.

