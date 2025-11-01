Президентът Радев: Хората настояват да направя партия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не искам да коментирам бюджета, преди да сме видели реалните цифри, но някои неща говорят сами за себе си. Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимаха през годината. Но задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи. Това коментира президентът Румен Радев,

"Прави впечатление, че посрещнаха с фанфари конвергентния доклад, с мълчание и свити платна посрещаме срока за внасяне на бюджета. Това издава, че задачата да се прикрие някак си голямата дупка в бюджета и да се сведе с много гимнастика до 3%, явно е изключително сложно, защото всички знаят, че дефицитът е доста над тези 3%", уточни президентът.

По отношение на спрения износ на горива и по казуса с "Лукойл" Радев каза, че това е необходима превантивна мярка, която е закъсняла:

"Най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия."

Радев коментира и ротацията на председател на НС.

" Тревожно" - е моят коментар. Политическата класа все повече затъва, посочи Радев.

Краткият престой на Наталия Киселова ще се запомни с това, че грубо погази закона с отказ да разгледа моето предложение за референдума (б.р. за еврото). Това го направи преподавател по конституционно право, допълни той.

Хората настояват навсякъде, каза президентът Румен Радев в отговор на въпрос дали ще направи собствена партия.

„Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия", каза президентът.

"Движение Трети март", „Движението за президентска република" и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция", посочи още президентът.

Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията, добави той.