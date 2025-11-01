Романът „Рана" на Захари Карабашлиев спечели Националната литературна награда „Елиас Канети" 2025

Зам.-кметът на община Русе Енчо Енчев връчи Националната литературна награда „Елиас Канети" за 2025 година на писателя Захари Карабашлиев за романа му „Рана" (Изд. „Сиела"), съобщава Община Русе.

Тържествената церемония се състоя в Камерна зала „Слави Шкаров" на Доходното здание и събра представители на литературната общност, културни дейци и почитатели на българската литература.

Наградата включва грамота, парична премия от 5000 лева и бронзова статуетка, изработена от скулпторката Мая Кубратова. Събитието се проведе в особено символична година – 120 години от рождението на Елиас Канети, нобелов лауреат и почетен гражданин на Русе.

„С тази награда Русе за пореден път доказва, че е град на духа, който живее с културата и словото всеки ден. Вярвам, че книгите имат силата да променят хората, да отварят съзнанията и сърцата, да съхраняват човешкото и да дават надежда. Захари Карабашлиев е от онези автори, които умеят да превръщат болката в сила, а историята – в живо, пулсиращо настояще. Чрез тази награда отбелязваме не само таланта на един автор, но и значението на литературата като начин да споделяме преживявания, да съхраняваме паметта и да вдъхновяваме поколенията", заяви зам.-кметът при връчването на наградата.

Журито бе председателствано от проф. дфн Пламен Дойнов и включваше проф. дфн Клео Протохристова, проф. дфн Пенка Ангелова, доц. д-р Велислава Донева, Крум Гергицов, Теодора Димова и Косьо Станев.

В категория „Белетристика" за наградата се състезаваха седем номинирани автори, избрани сред 62 предложения. Сред тях бяха: Радослав Бимбалов („Ти, подобие мое"), Георги Господинов („Градинарят и смъртта"), Деян Енев („Шейсет разказа"), Виолета Радкова („И леглото ни е зеленина"), Иван Станков („На два гласа") и Красимир Димовски („Тезеят в своя лабиринт").

Водещ и режисьор на церемонията бе актьорът Венцислав Петков от ДТ „Сава Огнянов". Специално участие имаше Пенко Господинов, който се превъплъти в образа на Елиас Канети. За музикалното оформление се погрижиха саксофонистът Данаил Ненков и млади таланти от НУИ „Проф. Веселин Стоянов".

Захари Карабашлиев е един от най-четените съвременни български писатели – автор на романите „Рана", „Опашката", „Хавра", „18% Сиво", повестта „Жажда" и редица пиеси. Носител е на литературните отличия „Роман на годината", „Христо Г. Данов", „Хеликон", „Аскеер" и др. Произведенията му са превеждани и поставяни както в България, така и в чужбина.

Романът „Рана" представлява дълбоко човешка и документално обоснована хроника на България от началото на XX век – история за паметта, смелостта и любовта, които устояват на времето и войните.