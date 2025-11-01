Киселова отговори на Борисов: Ходила съм само на празника на розата в родния ми град

Прецених, че няма нужда от поляризиране и след като беше постигнато съгласие в Съвета за съвместно управление, подадох оставка, както е по правилник. Разговорите, които имахме в ПГ на БСП - Обединена левица бяха да се поставят няколко въпроса, на които държим - швейцарското правило, майчинските втората година и т.н. Така че въпросът не е само стани да седна. Това заяви бившата шефка на парламента доц. Наталия Киселова в предаването на Георги Любенов по БНТ.

Изборите в Пазарджик са повод, явно има напрежение, мисля, че онези точки, които трябваше да свалят напрежението, в случая моето присъствие в президиума, няма драма.

Моето разбиране за това как един народен представител трябва да възвърне духа на парламентаризма, е било моята цел. Много е важно Народното събрание да продължи да работи в условията на плурализъм. "Моето усилие и на БСП-Обединена левица беше да се възвърне доверието между партньорите", обясни тя.

По повод на казаното от Борисов, че ходи на всички празници обясни, че единственият, на който била ходила, бил в родния й град Казанлък на празника на розата. В своето изказване пред парламентарната група преди повече от две седмици лидерът на ГЕРБ я упрекна, че не пропускала празник - на розата, на черешата, на сливата, на джанката, на марулята.

Киселова не била изненадана от поведението на Борисов, но левите хора били гневни, че определени проблеми не се решават, а се отлагат във времето. Един от тях бил обновяването на състава на ВСС и на Инспектората, защото "хората искат справедливост".

"Не знам какво означава предадена, защото във всеки момент подкрепата, даже сега получавам повече обаждания, означава, че оценката е висока". "Моето присъствие в парламента е да помогна на парламентарната група да се държи достойно и да покажем, че не сме младши партньори", каза още Киселова. Според нея, ако БСП е в безпомощно състояние, дали щели да са толкова силни камъните, които се хвърлят. "Само по плодно дърво се хвърлят камъни", обяви още тя. По думите й в партията имало политически плурализъм, да не се бързало да се казва, че е в безпомощно състояние. Тя била доста притеснена от темата, която поставяла една от парламентарните групи, за полупрезидентска република. Това означавало Велико народно събрание и преучредяване на държавата. Това е опасно, каза още Киселова. Според нея тази тема не бивало да се повдига. Целта в политиката била подобряване на живота на гражданите, а не да те показват в социалните мрежи.

Дали мандатът на Народното събрание ще бъде изпълнен зависи най-вече от ГЕРБ-СДС.

Сега като депутат имала време да пие кафе с приятели.