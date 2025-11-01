Ани Владимирова: Свръхстимулацията превръща децата в апатични и агресивни

„Когато един човек от твоето детство или младост те потърси, това е нещо като напомняне, че си жив, че те има, че имаш минало, защото то някак си се изтрива в хората днес", обясни психологът Ани Владимирова, пред Нова тв.

Според Владимирова съвременното общество е „ужасно упадъчно", а децата живеят в свят на свръхстимулация. „Ние сме преситени, има всичко. И когато едно малко дете е постоянно в този свят, то започва да вярва, че е компетентно. То няма нужда от авторитети, то се чувства голямо и равно с възрастните", коментира психологът. Тази липса на авторитет и незабавното задоволяване на всяко желание водят до загуба на важни умения - търпение, изчакване и разбиране на причинно-следствените връзки. В резултат децата стават апатични и депресивни, защото нищо вече не може да ги зарадва.

Тази среда е и пряката причина за нарастващата агресия. Владимирова обяснява, че когато едно дете, израснало без умението да отлага желанията си, попадне в предизвикателна ситуация, мозъкът му реагира инстинктивно. „Импулсът не тръгва към кората, където да вземе решение, да изчака, а тръгва надолу към инстинкта. И агресията е инструментално решение. Преди да помисли, това дете действа. То може да убие, може да направи разрушение, може да направи всичко", категорична е тя.