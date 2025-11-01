Село между Пловдив и Хасково заринато с тикви, коли спират нощем и пълнят багажници (Снимки)

- Сухото и горещо лято ни озори много, но ги наля със захар и сега са като мед, казва Краля на тиквите от Горски извор
- 3000 лева платил за поливане, отделно на всеки работник плащал 70 лева надница, плюс храна и кутия цигари и пак мрънкали
- Не се боя от кражби, хората се самообслужват и намирам банкноти под тиквите, обясни Петър Танев
Накъдето и да погледнеш – само тикви. Тротоари, поляни, улици – всичко е осеяно с цигулки. Някои от тях тежат по 40 килограма.
Петър Танев от Горски извор, известен като Краля на тиквите, тази година е произвел над 100 тона. Селото се намира между Пловдив и Хасково. Реколтата е стоварена на главния път за Свиленград. Вечер стои на открито и никой не я пази.
"Спират и си вземат сами. На сутринта намирам пари под тиквите, по масите и дори в двора ми. Оставят по 10, по 20 лева, някъде и стотинки. Не се притеснявам от злоупотреби", разказа пред "24 часа" Танев. Килограмът го продава по левче.
През деня съпругата му е край купчините. Но вечер няма кой да стои и пътуващи спирали колите и сами се самообслужвали.
"По–добра реколта не съм имал. От години ги отглеждам, но сега дадоха голям урожай. 20 декара засях цигулки, 2 дка френска ягодка и 1 декар бяла кестенка. Повече от това не искам. Земята се отплати добре. Годината беше много суха и гореща. Това от една страна наля тиквите със захар и сега са като мед, но само за поливане съм платил над 3000 лева", разказа пред "24 часа" Танев.
Голям зор видял с работниците. Наел ги чак от Димитровград. "На всеки плащам по 70 лева надница плюс ядене и кутия цигари. Някои мрънкат и не са доволни. Три бригади организирах, за да приберем тиквите от полето. Два тира с над 20 тона дадох на ловната дружинка в Кърджали да хранят дивите животни. От Бачково идват търговци и купуват по 400–500 кг да варят речел и да го продават на сергиите пред манастира", разказа Петър.
По думите му половината продукция вече е пласирана. Очаква до края на месеца да продаде и последната тиква. Вече е подготвил терена за догодина – изорал е 27 декара.
Според диетолози и медици тиквата е изключително полезна както за бъбреците, така и за перисталтиката. "Яжте тиква във всякакви варианти – варена, печена, на супа. Все е полезна", казва прочут гастроентеролог от Пловдив.