ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява преминаването в участък от п...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21626319 www.24chasa.bg

Село между Пловдив и Хасково заринато с тикви, коли спират нощем и пълнят багажници (Снимки)

Радко Паунов

[email protected]

5396
По поляни, по тротоари и улици е осеяно с тикви около дома на Петър Танев в Горски извор. Снимка: Радко Паунов
  • Сухото и горещо лято ни озори много, но ги наля със захар и сега са като мед, казва Краля на тиквите от Горски извор
  • 3000 лева платил за поливане, отделно на всеки работник плащал 70 лева надница, плюс храна и кутия цигари и пак мрънкали
  • Не се боя от кражби, хората се самообслужват и намирам банкноти под тиквите, обясни Петър Танев

Накъдето и да погледнеш – само тикви. Тротоари, поляни, улици – всичко е осеяно с цигулки. Някои от тях тежат по 40 килограма.

Петър Танев от Горски извор, известен като Краля на тиквите, тази година е произвел над 100 тона. Селото се намира между Пловдив и Хасково. Реколтата е стоварена на главния път за Свиленград. Вечер стои на открито и никой не я пази.

"Спират и си вземат сами. На сутринта намирам пари под тиквите, по масите и дори в двора ми. Оставят по 10, по 20 лева, някъде и стотинки. Не се притеснявам от злоупотреби", разказа пред "24 часа" Танев. Килограмът го продава по левче.

Дори по прозорците на първия етаж от къщата си Танев е наредил тикви.
Дори по прозорците на първия етаж от къщата си Танев е наредил тикви. Снимка: Радко Паунов

През деня съпругата му е край купчините. Но вечер няма кой да стои и пътуващи спирали колите и сами се самообслужвали.

"По–добра реколта не съм имал. От години ги отглеждам, но сега дадоха голям урожай. 20 декара засях цигулки, 2 дка френска ягодка и 1 декар бяла кестенка. Повече от това не искам. Земята се отплати добре. Годината беше много суха и гореща. Това от една страна наля тиквите със захар и сега са като мед, но само за поливане съм платил над 3000 лева", разказа пред "24 часа" Танев. 

Голям зор видял с работниците. Наел ги чак от Димитровград. "На всеки плащам по 70 лева надница плюс ядене и кутия цигари. Някои мрънкат и не са доволни. Три бригади организирах, за да приберем тиквите от полето. Два тира с над 20 тона дадох на ловната дружинка в Кърджали да хранят дивите животни. От Бачково идват търговци и купуват по 400–500 кг да варят речел и да го продават на сергиите пред манастира", разказа Петър.

Петър Танев избира в купчината тикви на поредните случайни клиенти.
Петър Танев избира в купчината тикви на поредните случайни клиенти. Снимка: Радко Паунов

По думите му половината продукция вече е пласирана. Очаква до края на месеца да продаде и последната тиква. Вече е подготвил терена за догодина – изорал е 27 декара.

Според диетолози и медици тиквата е изключително полезна както за бъбреците, така и за перисталтиката. "Яжте тиква във всякакви варианти – варена, печена, на супа. Все е полезна", казва прочут гастроентеролог от Пловдив.

Не се притеснявам от кражби, казва Краля на тиквите.
Не се притеснявам от кражби, казва Краля на тиквите. Снимка: Радко Паунов
Поляните около дома на Петър Танев са изпълнени с тикви.
Поляните около дома на Петър Танев са изпълнени с тикви. Снимка: Радко Паунов
Тази години е отгледал от сорта френска ягодка. Твърди, че бил много сладък.
Тази години е отгледал от сорта френска ягодка. Твърди, че бил много сладък. Снимка: Радко Паунов
Накъдето и да погледнеш в Горски извор – само тикви.
Накъдето и да погледнеш в Горски извор – само тикви. Снимка: Радко Паунов
Отделни цигулки стигат до 40 килограма в Горски извор.
Отделни цигулки стигат до 40 килограма в Горски извор. Снимка: Радко Паунов
Три маси е разположил пред дома си Петър Танев и често под тиквите намирал банкноти от хора, които са се самообслужили вечерта.
Три маси е разположил пред дома си Петър Танев и често под тиквите намирал банкноти от хора, които са се самообслужили вечерта. Снимка: Радко Паунов
Тиквите в Горски извор са на улицата.
Тиквите в Горски извор са на улицата. Снимка: Радко Паунов

По поляни, по тротоари и улици е осеяно с тикви около дома на Петър Танев в Горски извор.
Дори по прозорците на първия етаж от къщата си Танев е наредил тикви.
Петър Танев избира в купчината тикви на поредните случайни клиенти.
Не се притеснявам от кражби, казва Краля на тиквите.
Поляните около дома на Петър Танев са изпълнени с тикви.
Тази години е отгледал от сорта френска ягодка. Твърди, че бил много сладък.
Накъдето и да погледнеш в Горски извор – само тикви.
Отделни цигулки стигат до 40 килограма в Горски извор.
Три маси е разположил пред дома си Петър Танев и често под тиквите намирал банкноти от хора, които са се самообслужили вечерта.
Тиквите в Горски извор са на улицата.
По тротоарите в Горски извор не се вижда краят на тиквите, които са наредени по тях.
По поляни, по тротоари и улици е осеяно с тикви около дома на Петър Танев в Горски извор.
Дори по прозорците на първия етаж от къщата си Танев е наредил тикви.
Петър Танев избира в купчината тикви на поредните случайни клиенти.
Не се притеснявам от кражби, казва Краля на тиквите.
Поляните около дома на Петър Танев са изпълнени с тикви.
Тази години е отгледал от сорта френска ягодка. Твърди, че бил много сладък.
Накъдето и да погледнеш в Горски извор – само тикви.
Отделни цигулки стигат до 40 килограма в Горски извор.
Три маси е разположил пред дома си Петър Танев и често под тиквите намирал банкноти от хора, които са се самообслужили вечерта.
Тиквите в Горски извор са на улицата.
По тротоарите в Горски извор не се вижда краят на тиквите, които са наредени по тях.
По поляни, по тротоари и улици е осеяно с тикви около дома на Петър Танев в Горски извор.
Дори по прозорците на първия етаж от къщата си Танев е наредил тикви.
Петър Танев избира в купчината тикви на поредните случайни клиенти.
Не се притеснявам от кражби, казва Краля на тиквите.
Поляните около дома на Петър Танев са изпълнени с тикви.
Тази години е отгледал от сорта френска ягодка. Твърди, че бил много сладък.
Накъдето и да погледнеш в Горски извор – само тикви.
Отделни цигулки стигат до 40 килограма в Горски извор.
Три маси е разположил пред дома си Петър Танев и често под тиквите намирал банкноти от хора, които са се самообслужили вечерта.
Тиквите в Горски извор са на улицата.
По тротоарите в Горски извор не се вижда краят на тиквите, които са наредени по тях.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета