Оставиха в ареста рецидивист, обрал жилище по обед под носа на домакините

По искане на Районна прокуратура – Габрово 44-годишен рецидивист бе задържан за извършена кражба.

Той е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 28 октомври около 12:20 часа от жилищна сграда в Габрово отнел портмоне със сумата от 2000 лева, собственост на А.Н., и портмоне със сумата от 200, собственост на К. Ц.

Обвиняемият С.Б. е задържан с постановление на Районна прокуратура-Габрово за срок до 72 часа. За престъплението, за което той е обвинен, е предвидено наказание лишаване от свобода от 2 до 10 години, уточниха от прокуратурата. Мъжът е осъждан многократно за престъпления против собствеността. Има присъди и в чужбина за умишлени престъпления. Последното деяние е извършил, като влязъл в жилищната сграда и докато домакините били там, извършил кражба на две портмонета с парите в тях.

Съдът възприе доводите на прокуратурата, че има реална опасност С.Б. да извърши и друго престъпление, т.к. той не работи и няма доходи, поради което му наложи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража". Определението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд.

Действията по разследването продължават под ръководството на РП-Габрово.