ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява преминаването в участък от п...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21626368 www.24chasa.bg

Оставиха в ареста рецидивист, обрал жилище по обед под носа на домакините

Дима Максимова

[email protected]

1440
Мъж на 44 години е задържан за пореден обир СНИМКА: Пиксабей

По искане на Районна прокуратура – Габрово 44-годишен рецидивист бе задържан за извършена кражба. 

Той е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 28 октомври около 12:20 часа от жилищна сграда в Габрово отнел портмоне със сумата от 2000 лева, собственост на А.Н., и портмоне със сумата от 200, собственост на К. Ц.

Обвиняемият С.Б. е задържан с постановление на Районна прокуратура-Габрово за срок до 72 часа. За престъплението, за което той е обвинен, е предвидено наказание лишаване от свобода от 2 до 10 години, уточниха от прокуратурата.  Мъжът е осъждан многократно за престъпления против собствеността. Има присъди  и в чужбина за умишлени престъпления. Последното деяние е извършил, като влязъл в жилищната сграда и докато домакините били там, извършил кражба на две портмонета с парите в тях.

Съдът възприе доводите на прокуратурата, че има реална опасност С.Б. да извърши и друго престъпление, т.к. той не работи и няма доходи, поради което му наложи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража". Определението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд.

Действията по разследването продължават под ръководството на РП-Габрово.

Мъж на 44 години е задържан за пореден обир СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета