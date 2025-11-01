Патриарх Даниил отслужи заупокойна панихида в памет на загиналите военни в София

Със заупокойна панихида и поднасяне на венци и цветя в София беше отдадена почит пред паметта на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.

Заупокойната панихида за Архангелова (мъжка) задушница в района на Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища отслужи Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, предаде БТА.

В календара на всеки един цивилизован народ има празници и събития, с които се възпоменава паметта на предците на този народ, каза патриархът. Ние, като българи, се гордеем, че Българската армия е родила такива войници, такива воини, които не са позволили воинската чест да бъде опетнена с пленяването на нито едно бойно знаме. Днес повече от всякога осъзнаваме необходимостта от култивиране на тази добродетел - любовта между човеците, заяви патриархът.

Днес почитаме и българските будители - тези човеци, които чрез слово, чрез пример, чрез начин на живот подготвяха народа да се култивира тази добродетел до тази степен човек да бъде готов да пожертва душата си за честта, за добруването, за живота, за свободата на човека до себе си, за добруването на народа ни, каза още патриарх Даниил.

На ритуала присъстваха президентът Румен Радев, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, народни представители, представители на ръководството на Министерството на отбраната, висши офицери от Въоръжените сили и членове на военнопатриотичните съюзи.