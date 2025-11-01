Откриха в Пирин изчезнал преди 17 г. мъж от Русе

Мъж, който е обявен за изчезнал, а след това и за мъртъв, е открит в Пирин планина. В четвъртък следобед служители на парковата охрана на Национален парк "Пирин" правели обход на района над града в местността Чалин валог. В страни от пътя над Мотиката, забелязали найлонов навес, наподобяващ на палатка. Станало им съмнително как може човек да прекара в планината в студените зимни дни и отишли до мястото.

"На това място е забранено да се поставят палатки и нашите охранители са отишли, за да видят кой е човекът и да му съставят акт за нарушение. Когато му поискали документ за самоличност, той започнал да се държи арогантно, агресивно и да ги пита какви са те, за да го притесняват. Тогава е повикана полиция", каза директорът на НП "Пирин" Росен Баненски.

Мястото е достъпно, в гората, но не се вижда от пътя. Парковата охрана редовно прави обходи на тези места и се предполага, че мъжът се е настанил там не по-рано от седмица. Той имал странен външен вид, а това, че се е държал грубо, довело до съмнения, че има нещо нередно.

Полицаите от Банско пристигнали бързо и задържали мъжа. Според електронното издание "Пиринско.ком" полицията е установила, че мъжът е от Русе. Изчезнал безследно през 2008 г., а 5 г. по-късно негови роднини са поискали да бъде издаден смъртен акт. Разказал, че е напуснал страната ни през "зелената граница" и е живял в Гърция, като се грижил за животни в гранична ферма.