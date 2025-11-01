Шествие и панихида в Добрич на Архангелова задушница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На Архангелова задушница в Добрич за поредна година от площад „Свобода" тръгва възпоменателно шествие към Военното гробище-музей. Пред параклиса в гробището в 12 часа ще бъде отслужена панихида.

На територията на Военното гробище са положени тленните останки на войници и офицери от армиите, воювали на Добруджанския фронт през Първата световна война от 1916-1917 г. През 1978 г. тук са пренесени костите и на 22 опълченци – добруджанци, взели участие в Руско-турската Освободителна война 1877-1878 г.

Шествието е организирано от Регионалния исторически музей, регионалния клуб „46-и пехотен Добрички полк", Добруджанския научен институт и общината.