Проф. Методиев: Будителството днес е отговорност и постоянен стремеж към добро

„Смисълът е да сме живи, активни, будни – с постоянен стремеж към човечност и добро. Само така можем да повлияем позитивно на хората около нас".Това каза историкът и бивш министър на образованието проф. Веселин Методиев пред бТВ.

По думите му журналистите са сред най-важните съвременни будители, защото „всяка сутрин събуждат обществото" и носят „гигантска отговорност" за разговора за смисъла. Към тях проф. Методиев добави хората на словото и музиката – творците, които въздействат трайно, дори когато вече не са между живите.

Образованието има „огромен дял" в събуждането. Методиев определи като личен будител своята учителка от началния курс – г-жа Антонова: „Тя ме научи на доброта. Буквите и числата са важни, но човекът става с човечност."

Будителството е съвместимо с политиката, но е „по-сложно", защото политикът е длъжен да говори първо с избирателите си, докато будителят търси разговор с всички. „Общуването е процес на събуждане – без него няма будителство", подчерта той.

Проф. Методиев сподели, че музиката и литературата го държат „буден всеки ден". Сред вдъхновителите си посочи Ерик Клептън („Tears in Heaven"), световните блус легенди и Цветан Стоянов – чиито книги „Геният и неговият наставник" и „Непоносимият диалог" го научили какво е манипулация и как да съпоставя фактите.