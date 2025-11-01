ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява преминаването в участък от п...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21626667 www.24chasa.bg

Красимир Вълчев: Ще има увеличение на учителските заплати

3736
Красимир Вълчев

Ще има увеличение на средствата. Ще бъдат предоставени допълнителни средства, включително за увеличение на възнагражденията", потвърди министърът на образованието Красимир Вълчев, като уточни, че конкретните параметри все още се обсъждат със синдикатите и директорите.

Той подчерта, че целта остава учителските заплати да не изостават спрямо средната за страната и да се следва политиката те да бъдат 125% от нея.

Министърът засегна и проблема с недостига на кадри в системата. По думите му той не е толкова териториален, колкото по предмети. "Недостигът е по предмети, най-вече по математика, физика, химия, информационни технологии", обясни той. Вълчев допълни, че за първи път от 10 години е намален приемът в специалност "Педагогика" за предучилищни и начални учители, тъй като там вече има достатъчно кадри, както и при учителите по физическо възпитание и изобразително изкуство. Проблемът с недостига на преподаватели по природни науки е проекция на демотивацията на учениците да изучават тези дисциплини.

По темата за ограничаване на мобилните телефони в клас, министър Вълчев заяви, че такава мярка съществува и в момента в много училища, където учениците оставят устройствата си на входа на класната стая. Според него по-важното е ограничаването на екранното време извън училище, съобщава Нова тв.

Красимир Вълчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета