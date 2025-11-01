С 4 куршума е убита бизнесдамата в центъра на София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С четири куршума е убита бизнесдамата в центъра на София, съобщава бТВ.

45-годишната жена, собственичка на магазин, бе убита тази нощ в центъра на София.

Жената е създала фирмата, с която работи магазина, през 2021 година. Хора от района, които я познават, казват, че не са чули нищо, а тя не им е споделяла да има притеснения.

Убийството е станало в търговския обект на ул. "Цар Симеон", в близост до пресечката с ул. "Инж. Иван Иванов". Извършителят се издирва, още не е открит, а криминалистите цяла нощ събираха улики от местопреспъплението.

В малките часове на нощта пристигнал мъж, с когото тя в миналото имала отношения. Последвал конфликт, а той извадил пистолет и я застрелял. Оборотът не е откраднат.

След убийството мъжът е избягал. В момента се укрива.