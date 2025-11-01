ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Убитата с четири куршума бизнесдама имала три деца, майка й я открила застреляна (Снимки)

Димитър Мартинов

[email protected]

3688
Жена е убита пред денонощен магазин в София Снимка: Румяна Тонева

Майката на убитата бизнесдама в София я е открила застреляна, научи "24 часа". Тя се натъкнала на трупа на дъщеря си, след като слязла до магазина, който се намира на столичната ул. "Цар Симеон".

Жената била застреляна с четири куршума, един от тях попаднал в главата й. Това изненадало криминалистите, тъй като подобни контролни изстрели обикновено се правят от професионалисти при поръчкови убийства. 

Убитата 45-годишна жена е майка на три деца. Започнала бизнеса си - магазин за алкохол и цигари, през 2021 г.  Убиецът се издирва. Предполага се, че е бивш партньор на жената. 

