Убитата с четири куршума бизнесдама имала три деца, майка й я открила застреляна (Снимки)

Майката на убитата бизнесдама в София я е открила застреляна, научи "24 часа". Тя се натъкнала на трупа на дъщеря си, след като слязла до магазина, който се намира на столичната ул. "Цар Симеон".

Жената била застреляна с четири куршума, един от тях попаднал в главата й. Това изненадало криминалистите, тъй като подобни контролни изстрели обикновено се правят от професионалисти при поръчкови убийства.

Убитата 45-годишна жена е майка на три деца. Започнала бизнеса си - магазин за алкохол и цигари, през 2021 г. Убиецът се издирва. Предполага се, че е бивш партньор на жената.