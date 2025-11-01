Основният ремонт на ул. „Мармарлийска" във Велико Търново върви в срок

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продължава основния ремонт на улица „Мармарлийска" – една от главните и най-натоварени отсечки в град Велико Търново.

Реконструкцията включва смяна на остарелия водопровод – новите тръби вече са положени в участъка от улица „Магистрална" до сградата на Гимназията по моден дизайн. Подмяната на водопровода слага край на дългогодишния проблем с авариите и намалява значително разхода на питейна вода. Предмет на инвестицията е и смяна на канализационния колектор, припомнят от местната управа.

В участъците, където новата ВиК-мрежа вече е положена, започна полагане на изравнителния асфалтов слой и на първия пласт. Предстои изграждане и на нови тротоари.

Срокът за завършване на улица „Мармарлийска" е през пролетта на 2026-а година. Работата продължава през целия есенно-зимен сезон, като ще бъде съобразена с метеорологичните условия.

Проектът на Община Велико Търново се финансира по Инвестиционната програма за общините по реда на чл.113 от Закона за държавния бюджет на Република България. Следващите улици по Инвестиционната програма, с които продължават дейностите по трайно подобряване на инфраструктурата, градската среда и свързаността, са булевард „Никола Габровски", „Ниш", „Йоновка", „Полтава". Основните ремонти включват смяна на водопроводна мрежа, цялостно преасфалтиране, пешеходни алеи – където не са обновени, осветление и др.