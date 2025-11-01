ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява преминаването в участък от п...

Трима загинаха при тежки катастрофи в страната само за денонощие

Катастрофа

Трима са загинали, а 22-ма са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 22.

В София са регистрирани 36 леки катастрофи без загинали и с трима пострадали, един от които с опасност за живота.

От началото на месеца са станали 485 катастрофи с 41 загинали и 587 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5621, загиналите са 370, ранените са 6998. При сравнение с реалните данни за загиналите (371) през същия период на 2024 г. се отчитат с един по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г, посочват още от МВР.

