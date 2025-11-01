ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васил Терзиев: Всеки е модерен будител

Васил Терзиев СНИМКА: Архив

Всеки от Вас е модерен будител. Вярвам, че с нас ще се събудят още хора, за да се съберем отново като общество и да разберем колко повече можем да направим, да се събудим с това в колко красив град и държава живеем и какви възможности стоят пред нас, да надграждаме и да дадем тласък в развитието на нашата родина, да даваме все повече поводи на нашите деца да остават тук и да ни правят част от своите успехи, каза кметът на София Васил Терзиев по случай Деня на народните будители.

Той завършва с посланието: Бъдете будни. Бъдете смели. Бъдете хората, които водят към по-добро.

Васил Терзиев СНИМКА: Архив

